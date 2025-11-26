https://sputnik-georgia.ru/20251126/295953466.html
Ушаков: диалог с США продолжается
Ушаков: диалог с США продолжается
Sputnik Грузия
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще... 26.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-26T15:35+0400
2025-11-26T15:35+0400
2025-11-26T15:35+0400
в мире
россия
политика
сша
москва
дональд трамп
украина
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/03/294039710_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dbd8d70438ff214338b2ef5a0908e828.jpg
ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Российско-американские отношения тяжело, но выстраиваются, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости. Ушаков также сообщил, что часто связывается по телефону со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. При этом помощник российского лидера отказался комментировать содержание этих разговоров – оно закрыто.Помощник президента также высказался по поводу "слива" якобы расшифровок телефонных переговоров между ним и Уиткоффом. По мнению Ушакова, цель таких "сливов" – помешать развитию отношений между Россией и США.Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее назвал фейком публикацию агентства Блумберг с якобы стенограммой его телефонного разговора с Ушаковым. Агентство утверждает, что ознакомилось с записью разговора от 29 октября. Во время звонка якобы обсуждались способы взаимодействия с США по плану относительно украинского урегулирования.Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.Он также подтвердил, что визит Уиткоффа в Россию планируется на следующей неделе. Об этом ранее заявил американский лидер Дональд Трамп. По словам Ушакова, вместе с Уиткоффом в Москву приедут и представители администрации президента США, которые имеют отношение к урегулированию конфликта на Украине. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
сша
москва
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/03/294039710_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2a44585c39b48e9b28dda9dfc3c17b29.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, россия, политика, сша, москва, дональд трамп, украина, обострение ситуации вокруг украины
в мире, россия, политика, сша, москва, дональд трамп, украина, обострение ситуации вокруг украины
Ушаков: диалог с США продолжается
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается
ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik.
Российско-американские отношения тяжело, но выстраиваются, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает
РИА Новости.
"Они (отношения РФ и США – Sputnik) сейчас выстраиваются, выстраиваются тяжело, выстраиваются путем вот такого рода контактов, в том числе и по телефону", – отметил Ушаков в беседе с журналистом "России 1" Павлу Зарубину.
Ушаков также сообщил, что часто связывается по телефону со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. При этом помощник российского лидера отказался комментировать содержание этих разговоров – оно закрыто.
"Я с Уиткоффом часто разговариваю, но суть разговоров, они закрытый характер носят, я не комментирую", – уточнил Ушаков.
Помощник президента также высказался по поводу "слива" якобы расшифровок телефонных переговоров между ним и Уиткоффом. По мнению Ушакова, цель таких "сливов" – помешать развитию отношений между Россией и США.
"Вряд ли это делается, чтобы улучшить отношения, – они сейчас выстраиваются тяжело, выстраиваются путем такого рода контактов, в том числе и по телефону", – отметил Ушаков.
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее назвал фейком публикацию агентства Блумберг с якобы стенограммой его телефонного разговора с Ушаковым. Агентство утверждает, что ознакомилось с записью разговора от 29 октября. Во время звонка якобы обсуждались способы взаимодействия с США по плану относительно украинского урегулирования.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Он также подтвердил, что визит Уиткоффа в Россию планируется на следующей неделе. Об этом ранее заявил американский лидер Дональд Трамп.
По словам Ушакова, вместе с Уиткоффом в Москву приедут и представители администрации президента США, которые имеют отношение к урегулированию конфликта на Украине.
"Он (Уиткофф – Sputnik) приедет в Москву на следующей неделе. Он и еще ряд представителей администрации, которые имеют отношение к украинским делам", – сказал Ушаков.