Ушаков: диалог с США продолжается

Ушаков: диалог с США продолжается

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще... 26.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Российско-американские отношения тяжело, но выстраиваются, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости. Ушаков также сообщил, что часто связывается по телефону со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. При этом помощник российского лидера отказался комментировать содержание этих разговоров – оно закрыто.Помощник президента также высказался по поводу "слива" якобы расшифровок телефонных переговоров между ним и Уиткоффом. По мнению Ушакова, цель таких "сливов" – помешать развитию отношений между Россией и США.Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее назвал фейком публикацию агентства Блумберг с якобы стенограммой его телефонного разговора с Ушаковым. Агентство утверждает, что ознакомилось с записью разговора от 29 октября. Во время звонка якобы обсуждались способы взаимодействия с США по плану относительно украинского урегулирования.Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.Он также подтвердил, что визит Уиткоффа в Россию планируется на следующей неделе. Об этом ранее заявил американский лидер Дональд Трамп. По словам Ушакова, вместе с Уиткоффом в Москву приедут и представители администрации президента США, которые имеют отношение к урегулированию конфликта на Украине. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

