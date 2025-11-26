https://sputnik-georgia.ru/20251126/295960217.html
Юго-восточная Азия во власти наводнений – фото
Юго-восточная Азия во власти наводнений – фото
Sputnik Грузия
Общее число погибших в результате проливных дождей, вызвавших наводнения и оползни в Таиланде, Вьетнаме и Индонезии, достигло 141 человека 26.11.2025, Sputnik Грузия
В Таиланде стихия, обрушившаяся на страну на прошлой неделе, унесла жизни 33 человек. Спасательные службы эвакуировали порядка 13 тысяч жителей, а к поисковым операциям были привлечены военно-морские суда и вертолеты.
Юго-восточная Азия во власти наводнений – фото 15:36 26.11.2025 (обновлено: 15:57 26.11.2025)
Общее число погибших в результате проливных дождей, вызвавших наводнения и оползни в Таиланде, Вьетнаме и Индонезии, достигло 141 человека
В Таиланде стихия, обрушившаяся на страну на прошлой неделе, унесла жизни 33 человек. Спасательные службы эвакуировали порядка 13 тысяч жителей, а к поисковым операциям были привлечены военно-морские суда и вертолеты.
Автомобили и дома затоплены паводковыми водами в провинции Сонгкхла на юге Таиланда.
Спасатели из Таиланда на лодке проплывают мимо автомобиля, затопленного паводковыми водами.
Мост, разрушенный внезапным наводнением в Индонезии.
Спасатели на резиновой лодке эвакуируют жителей из затопленного дома в Индонезии.
Дома затоплены в результате наводнения в Кханьхоа, Вьетнам.
Люди убираются после отступления наводнения в Даклаке, Вьетнам.
