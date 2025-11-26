https://sputnik-georgia.ru/20251126/295960217.html

Юго-восточная Азия во власти наводнений – фото

Общее число погибших в результате проливных дождей, вызвавших наводнения и оползни в Таиланде, Вьетнаме и Индонезии, достигло 141 человека 26.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-26T15:36+0400

2025-11-26T15:36+0400

2025-11-26T15:57+0400

таиланд

вьетнам

индонезия

В Таиланде стихия, обрушившаяся на страну на прошлой неделе, унесла жизни 33 человек. Спасательные службы эвакуировали порядка 13 тысяч жителей, а к поисковым операциям были привлечены военно-морские суда и вертолеты.

2025

