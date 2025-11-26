https://sputnik-georgia.ru/20251126/chleny-turetskoy-prestupnoy-gruppirovki-barysh-boyun-zaderzhany-v-adzharii-295954275.html

Члены турецкой преступной группировки "Барыш Боюн" задержаны в Аджарии

Члены турецкой преступной группировки "Барыш Боюн" задержаны в Аджарии

"Барыш Боюн" известна своей деятельностью в сфере торговли наркотиками, оружием и организации незаконных ставок 26.11.2025

2025-11-26T19:09+0400

2025-11-26T19:09+0400

2025-11-26T19:09+0400

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Полиция Аджарии задержала двух граждан Турции, членов преступной группировки "Барыш Боюн", по обвинению в незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД. Задержанным – 24 года и 26 лет. Им предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере. В ходе обыска сотрудники полиции изъяли в качестве вещественных доказательств большое количество различных видов наркотических средств, а также таблетки, содержащие психотропные вещества, в том числе МДМА, марихуану, прегабалин и габапентин. Им грозит до 8 лет тюрьмы. По делу продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление и опознание других членов т. н. преступной группировки "Барыш Боюн", действующей на территории Турции. "Барыш Боюн" известна своей деятельностью в сфере торговли наркотиками, оружием и организации незаконных ставок. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

