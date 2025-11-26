https://sputnik-georgia.ru/20251126/chto-nelzya-delat-v-pravoslavnyy-rozhdestvenskiy-post-2025---pravila--295964290.html

Что нельзя делать в православный Рождественский пост 2025? Главные правила

Что нельзя делать в православный Рождественский пост 2025? Главные правила

Sputnik Грузия

Православный Рождественский пост ежегодно начинается 28 ноября и длится до Рождества Христова, которое православные празднуют 7 января

Какие правила важно соблюдать в Рождественский пост и что нельзя делать в этот период, читайте в материале Sputnik Грузия. Правила Рождественского поста Рождественский пост – последний многодневный пост в году. Он не столь строгий, как Великий и Успенский, которые верующие соблюдают перед Воскресением Христовым и Успением Богородицы. По монастырскому уставу, верующие в пост отказываются от молочных и мясных продуктов и яиц. Рыбу кушать можно по субботам и воскресеньям, а также церковным праздникам и в дни памяти великих святых, если они на среду и пятницу не выпадают. По церковным правилам, верующие, чтобы поститься, должны исповедаться духовному отцу и получить его благословение. Основные правила поста помогают духовно подготовиться к Рождеству Христову. Верующие, соблюдающие Рождественский пост, должны ограничивать себя не только в еде и развлечениях, но и следовать строго моральным нормам. По правилам Рождественского поста, православные, в первую очередь, должны ежедневно молиться, чтобы очистить душу и помыслы и посещать по возможности церковные службы. Важно в этот период делать как можно больше добрых дел, без которых пост теряет смысл. Верующий, который по каким-то причинам не может соблюдать все правила поста, может ограничить себя в других вещах. Например, не пользоваться в этот период соцсетями или не смотреть телевизор. Что нельзя делать Участвовать в шумных и веселых мероприятиях в Рождественский пост нежелательно, а также нельзя объедаться и напиваться. В Рождественский пост по выходным и в церковные праздники можно выпить только бокал вина или пива. Нельзя кичиться в Рождественский пост и поучать других. Также нежелательно ссориться и раздражаться, то есть делать родным и близким больно, или любые другие поступки, способные разрушить мир между людьми. По церковным правилам в пост нельзя венчаться – свадьбу желательно запланировать до начала Рождественского поста или после его завершения. Материал подготовлен на основе открытых источников

