Иностранцы задержаны в Грузии за незаконное пересечение границы

Иностранцы задержаны в Грузии за незаконное пересечение границы

Sputnik Грузия

26.11.2025

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Четверо иностранцев задержаны погранполицией Грузии за незаконное пересечение пограничного сектора "Мацими" (ТПП "Лагодехи", грузино-азербайджанская граница), сообщили в пресс-службе МВД. Задержанные миновали погранично-пропускной пункт и пересекли границу со стороны Азербайджана. Возраст задержанных – от 21 до 25 лет. Расследование ведется по статье 344 Уголовного кодекса "Незаконное пересечение государственной границы Грузии группой лиц". Им грозит до пяти лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

