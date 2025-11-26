https://sputnik-georgia.ru/20251126/inostrantsy-zaderzhany-v-gruzii-za-nezakonnoe-peresechenie-granitsy-295946041.html
Иностранцы задержаны в Грузии за незаконное пересечение границы
Иностранцы задержаны в Грузии за незаконное пересечение границы
26.11.2025
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Четверо иностранцев задержаны погранполицией Грузии за незаконное пересечение пограничного сектора "Мацими" (ТПП "Лагодехи", грузино-азербайджанская граница), сообщили в пресс-службе МВД. Задержанные миновали погранично-пропускной пункт и пересекли границу со стороны Азербайджана. Возраст задержанных – от 21 до 25 лет. Расследование ведется по статье 344 Уголовного кодекса "Незаконное пересечение государственной границы Грузии группой лиц". Им грозит до пяти лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
