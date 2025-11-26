https://sputnik-georgia.ru/20251126/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-26-noyabrya-2025-295943949.html

Какой сегодня церковный праздник: 26 ноября 2025

По православному церковному календарю 26 ноября отмечают день памяти святых Иоанна, Манефы, Антонина, Никифора, Германа и других 26.11.2025, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Иоанн ЗлатоустПо церковному календарю 26 ноября поминают святого Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, одного из трех вселенских учителей и святителей.Родился будущий святой в Антиохии в середине IV века. Получив образование у лучших философов и риторов, Иоанн рано принял монашество, которое называл "истинной философией".Много лет святой жил в уединении, соблюдая безмолвие. За этот период будущий Златоуст написал множество книг, которые легли в основу христианских представлений об особенностях монашеского пути и священнического служения.Затем святой Иоанн стал проповедовать и за свой редкий дар оратора был назван "Златоустом". Его проповеди легли в основу трудов-толкований Священного Писания.Архиепископом Константинопольским Златоуста избрали в 50 лет. Пламенного миссионера и милосердного святителя в результате дворцовых интриг сослали в Армению, а затем в Абхазию, где святой Иоанн и скончался.Преставился святитель 27 сентября 407 года, но ради праздника Воздвижения Креста Господня память Златоуста перенесена на 26 ноября.Палестинская деваПо церковному календарю 26 ноября поминают деву-мученицу Манефу Палестинскую, пострадавшую за веру в IV веке.Деву из Скифской страны схватили вместе с другими мучениками и, чтобы унизить и заставить отречься, водили нагой по городу. Затем Манефу подвергли различным пыткам, через которые исповедница с Божьей помощью прошла мужественно и вышла невредимой.Манефа совершила множество чудес и многих обратила в истинную веру. За это ее осудили на сожжение. Святая сама вошла в раскаленную печь. Произошло это примерно в 308-м.Святые мученикиПо церковному календарю 26 ноября поминают мучеников Антонина, Никифора и Германа, пострадавших при императоре Максимиане Галерии (305-311).Мученики были разного возраста: Антонин – старцем, Герман – средних лет, а Никифор – юношей. По приказу Фирмилиана (правителя Палестинской области) исповедников схватили и принуждали поклониться идолам.Святых, мужественно отказавшихся отречься, отвели в Кесарию, главный город Палестины, и обезглавили.ИмениныПо церковному календарю 26 ноября именины отмечают Антон, Иван, Герман и Никифор.Материал подготовлен на основе открытых источников

