https://sputnik-georgia.ru/20251126/kurs-lari-dollar-295946822.html
Курс лари на среду – 2,7052 GEL/$
Курс лари на среду – 2,7052 GEL/$
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0004 лари по отношению к доллару 26.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-26T09:48+0400
2025-11-26T09:48+0400
2025-11-26T09:48+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллары
курс лари к доллару на сегодня в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1a/264811343_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_69de57ea2555a7049e66e5f76e27e5cb.jpg
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 26 ноября в размере 2,7052 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0004 лари по отношению к доллару.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1a/264811343_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_6b254c09111544d1b92b3d3bf44281bc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллары, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллары, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на среду – 2,7052 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0004 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 26 ноября в размере 2,7052 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0004 лари по отношению к доллару.