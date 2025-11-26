https://sputnik-georgia.ru/20251126/mery-bezopasnosti-usilivayutsya-v-parlamente-gruzii-v-svyazi-s-vystupleniem-premera-295950590.html

Меры безопасности усилены в парламенте Грузии в связи с выступлением премьера

2025-11-26T10:51+0400

ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Депутаты парламента Грузии 26 ноября заслушают на пленарном заседании премьер-министра Ираклия Кобахидзе в порядке интерпелляции, в связи с чем в здании законодательного органа вводится желтый уровень безопасности. Премьера ждут в парламенте к 12 часам. Ему зададут вопросы по двум основным направлениям. Первое касается реформы образования, подготовленной фракцией "Грузинская мечта". Второе – связано с крупной инвестицией: проектами крупнейшей арабской строительной компании EMAAR Group в Грузии, реализация которых должна начаться в стране уже через несколько месяцев. "В связи с вышеизложенным, в соответствии с приказом председателя парламента Грузии от 4 сентября 2023 года № 1/259/23 "Об утверждении правил обеспечения безопасности во Дворце парламента Грузии", 26 ноября текущего года во Дворце парламента будет действовать желтый уровень безопасности – посетителям будет ограничен вход во Дворец парламента", – говорится в заявлении. На запланированные парламентские мероприятия, включая заседания комитетов и пленарные заседания, допускаются только лица, приглашенные соответствующими структурными подразделениями. В здание до окончания парламентских мероприятий будет допущено не более трех аккредитованных групп СМИ от каждого вещателя. Цель этой меры: обеспечить безопасную и надежную рабочую среду в здании парламента. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

