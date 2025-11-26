https://sputnik-georgia.ru/20251126/nikogda-ne-primem-v-gruzii-rezko-otreagirovali-na-reshenie-es-po-odnopolym-brakam-295951277.html
Никогда не примем! В Грузии резко отреагировали на решение ЕС по однополым бракам
Никогда не примем! В Грузии резко отреагировали на решение ЕС по однополым бракам
26.11.2025
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Евробюрократия и судебные органы Евросоюза прямо обязали страны-члены признавать однополые браки как семью – такая реальность неприемлема и никогда не будет принята в Грузии, заявил депутат партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Все государства Евросоюза должны признавать однополые браки, законно заключенные в другой стране ЕС, даже если их внутреннее законодательство этого не предусматривает. Соответствующее решение вынес Европейский суд в Люксембурге 25 ноября. Иск подали два мужчины из Польши, которые заключили брак в Берлине в 2018 году. Польский загс отказался признать его. "Нам говорили: кто вас заставляет узаконить однополые браки? А теперь что скажут, когда евробюрократия и правосудие прямо обязали государства-члены признать брак между людьми одного пола как семью. Вот это именно та реальность, которую мы в Грузии никогда примем!" – заявил Мачарашвили. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ-сообщества*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ-сообщества*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Евробюрократия и судебные органы Евросоюза прямо обязали страны-члены признавать однополые браки как семью – такая реальность неприемлема и никогда не будет принята в Грузии, заявил депутат партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили.
Все государства Евросоюза должны признавать однополые браки, законно заключенные в другой стране ЕС, даже если их внутреннее законодательство этого не предусматривает. Соответствующее решение вынес Европейский суд в Люксембурге 25 ноября. Иск подали два мужчины из Польши, которые заключили брак в Берлине в 2018 году. Польский загс отказался признать его.
"Нам говорили: кто вас заставляет узаконить однополые браки? А теперь что скажут, когда евробюрократия и правосудие прямо обязали государства-члены признать брак между людьми одного пола как семью. Вот это именно та реальность, которую мы в Грузии никогда примем!" – заявил Мачарашвили.
Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ-сообщества*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.
В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС".
27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ-сообщества*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.
* Экстремистская организация, запрещенная в России