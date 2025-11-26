Новую сокращенную программу в вузах Грузии задействуют с 2026 года

https://sputnik-georgia.ru/20251126/novuyu-sokraschennuyu-programmu-v-vuzakh-gruzii-zadeystvuyut-s-2026-goda-295964672.html

Со следующего года будет так: три года обучения на бакалавра, год – на магистра и год – подготовка для поступления в докторантуру 26.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Обучение в вузах Грузии по новой модели "3+1+1" начнется с нового учебного года 2026/2027, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Согласно реформе высшего образования, обучение в грузинских государственных вузах будет строиться по следующей модели: три года обучения на бакалавра, год – на магистра и год – подготовка для поступления в докторантуру. "Прием студентов в университеты в соответствии с новой моделью мы должны начать уже с этого академического года, с сентября. И за эти месяцы должны быть подготовлены соответствующие условия. Также должна быть введена в действие новая модель финансирования", – сказал Кобахидзе. При этом премьер-министр уточнил, что все те студенты, которые уже поступили и учатся в университетах, продолжат обучение по существующей модели. "Все смогут закончить обучение в том университете, куда поступили. Как бы ни перекраивались квоты и модель финансирования, это ни в коем случае не коснется действующих студентов, которые уже поступили в соответствующие университеты на конкретных условиях", – сказал Кобахидзе. По его словам, полная реформа образования, в том числе перенос части специальностей в регионы, завершится в течение ближайших 4-5 лет. Реформа вузов Согласно реформе вузов, программа обучения в грузинских вузах по большинству специальностей будет сокращена до трех лет для получения степени бакалавра и до года – для получения степени магистра. Список специальностей с сокращенным сроком обучения будет определен правительством. Также будет изменена система платы за обучение по специальностям, которая сейчас одинакова для всех студентов и составляет 2 250 лари на человека. При этом финансирование вузов государством будет напрямую зависеть от конкретных задач государства. На сегодняшний день в Грузии функционирует 19 государственных и 45 частных вузов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

