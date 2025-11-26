https://sputnik-georgia.ru/20251126/novyy-obvinitelnyy-prigovor-nike-meliya---na-etot-raz-za-neuvazhenie-k-sudu-295962941.html
Новый обвинительный приговор Нике Мелия - на этот раз за неуважение к суду
Новый обвинительный приговор Нике Мелия - на этот раз за неуважение к суду
26.11.2025
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Один из лидеров оппозиционной "Коалиции за перемены" Ника Мелия приговорен к одному году и шести месяцам тюремного заключения за то, что облил судью водой. Решение огласила судья Элене Гогуадзе. Мелия было предъявлено обвинение в "неуважении к суду, выразившемся в оскорблении судьи". Срок отбывания наказания отсчитывается с 20 июня 2025 года – cо дня предъявления обвинения. Мелия был задержан в административном порядке 29 мая этого года. На следующий день состоялся судебный процесс по делу о неявке во временную следственную комиссию парламента, где ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Во время выступления на суде Мелия облил водой судью Звиада Швангирадзе. Мелия был признан виновным в невыполнении требования временной следственной комиссии парламента. Он был приговорен к 8 месяцам лишения свободы с лишением права занимать должности в течение 2 лет. Кроме того, в 2019 году к приговору был добавлен штраф в размере 25 тысяч лари, не подлежащий исполнению.
Новый обвинительный приговор Нике Мелия - на этот раз за неуважение к суду
15:56 26.11.2025 (обновлено: 16:10 26.11.2025)
Мелия был задержан в административном порядке 29 мая этого года
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Один из лидеров оппозиционной "Коалиции за перемены" Ника Мелия приговорен к одному году и шести месяцам тюремного заключения за то, что облил судью водой.
Решение огласила судья Элене Гогуадзе. Мелия было предъявлено обвинение в "неуважении к суду, выразившемся в оскорблении судьи". Срок отбывания наказания отсчитывается с 20 июня 2025 года – cо дня предъявления обвинения.
Мелия был задержан в административном порядке 29 мая этого года. На следующий день состоялся судебный процесс по делу о неявке во временную следственную комиссию парламента, где ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Во время выступления на суде Мелия облил водой судью Звиада Швангирадзе.
Мелия был признан виновным в невыполнении требования временной следственной комиссии парламента. Он был приговорен к 8 месяцам лишения свободы с лишением права занимать должности в течение 2 лет. Кроме того, в 2019 году к приговору был добавлен штраф в размере 25 тысяч лари, не подлежащий исполнению.