Ноябрь решил обрадовать жителей и гостей Грузии теплой погодой – видео
В Грузии наблюдается необычайно теплая для ноября погода – до декабря синоптики обещают солнце, отсутствие осадков и температуру до +20 °C 26.11.2025, Sputnik Грузия
На черноморском побережье страны будет самая теплая погода. В Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти воздух прогреется до +20 °C. В Тбилиси ожидается +18 °C. В городах Западной Грузии (Кутаиси, Зугдиди и других) – до +19 °C. В регионах Шида Картли и Квемо Картли – +18 °C, а вот в горах температура будет ниже – +12...+13 °C.
