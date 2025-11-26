https://sputnik-georgia.ru/20251126/pokupka-kvartir-inostrantsami-v-gruzii-ne-daet-im-prava-zhit-v-strane---premer-295957786.html

Покупка квартир иностранцами в Грузии не дает им права жить в стране – премьер

Покупка квартир иностранцами в Грузии не дает им права жить в стране – премьер

Масштабный арабский строительный проект вызвал опасение, что иностранцы выместят местных жителей 26.11.2025

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Приобретение иностранцами жилой недвижимости в Грузии не дает им права жить в стране благодаря продуманной миграционной политике, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Осуществление арабской компанией проекта строительства жилых районов Eagle Hills вызвало опасение, что в Грузии появится много иностранцев, которые вытеснят местных жителей. При этом он подчеркнул, что приобретение недвижимости в Грузии не гарантирует права на проживание в стране. "Это кратковременный вид на жительство, который действует на срок от 6 до 12 месяцев. И он не дает никаких гарантий остаться в Грузии. В этом у нас строгая миграционная политика", – сказал Кобахидзе. Он отметил, что за последние годы было продано 60 тысяч квартир иностранным гражданам, однако это не оказало существенного влияния на демографию страны. Детали сделки Грузия подписала инвестиционное соглашение с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, а также соглашение о создании совместного предприятия, согласно которым арабский инвестор реализует проекты развития на общую сумму 6,6 млрд долларов в Тбилиси и Гонио. Государство Грузии стало акционером проекта Eagle Hills стоимостью $6,6 млрд и будет иметь 33% акций дочернего предприятия арабской девелоперской компании. Кроме того, государство осталось совладельцем земли, а также потенциально пригодных для строительства активов. То есть власти не будут участвовать в привлечении капитала, и риск будет на стороне инвестора. На эти деньги компания планирует построить новый жилой район на участке площадью 590 гектаров недалеко от Тбилиси, а также создать искусственную бухту, яхт-клуб и новый жилой район на участке площадью 260 гектаров к северу от черноморского курортного города Гонио (АР Аджария). Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет более чем 30 миллиардами активов по всему миру и работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

