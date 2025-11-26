https://sputnik-georgia.ru/20251126/premer-ministr-gruzii-raskryl-detali-sdelki-s-arabskimi-investora-295954967.html
Премьер-министр Грузии раскрыл детали сделки с арабскими инвесторами
Премьер-министр Грузии раскрыл детали сделки с арабскими инвесторами
Государство Грузия стало акционером проекта Eagle Hills стоимостью $6,6 млрд и будет иметь 33% акций дочернего предприятия арабской девелоперской компании
Премьер-министр Грузии раскрыл детали сделки с арабскими инвесторами
12:52 26.11.2025 (обновлено: 13:12 26.11.2025)
Государство Грузия стало акционером проекта Eagle Hills стоимостью $6,6 млрд и будет иметь 33% акций дочернего предприятия арабской девелоперской компании
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. У Грузии не будет никаких финансовых обязательств перед арабской девелоперской компанией Eagle Hills, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая в парламенте.
Грузия в октябре 2025 года подписала инвестиционное соглашение с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, а также соглашение о создании совместного предприятия, согласно которым арабский инвестор реализует проекты развития на общую сумму 6,6 млрд долларов в Тбилиси и Гонио.
"Будет основана единая компания, в которой одна треть будет принадлежать государству, а две трети – компании Eagle Hills. Грузинское государство не берет на себя никаких финансовых обязательств, никаких финансовых гарантий или никаких нестандартных условий в пользу инвестора", – сказал Кобахидзе.
В то же время он отметил, что финансированием и менеджментом проекта будет заниматься арабская компания.
Что касается вопроса передачи земель арабской компании, то премьер-министр Грузии отметил, что у инвестора нет никаких прав на продажу земли.
"Совладельцем участков земли является грузинское государство, и у компании-партнера нет никакой возможности продажи земли. Эта земля может быть использована только для осуществления проекта", – сказал Кобахидзе.
В тоже время он отметил, что расходы на реабилитацию лесопарка Крцаниси возьмет на себя арабская компания.
При этом он подчеркнул, что по соглашению в рамках проекта будут построены только здания коммерческого назначения, и никаких льгот для иностранцев, в том числе при получении вида на жительство, не предполагается.
Грузия стала акционером проекта Eagle Hills стоимостью $6,6 млрд и будет владеть 33% акций дочернего предприятия арабской девелоперской компании.
Кроме того, государство осталось совладельцем земли, а также потенциально пригодных для строительства активов. То есть власти не будут участвовать в привлечении капитала, и риск будет на стороне инвестора.
На эти деньги компания планирует построить новый жилой район на участке площадью 590 гектаров недалеко от Тбилиси, а также создать искусственную бухту, яхт-клуб и новый жилой район на участке площадью 260 гектаров к северу от черноморского курортного города Гонио (АР Аджария).
Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет более чем 30 миллиардами активов по всему миру и работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки.