Премьер-министр Грузии раскрыл детали сделки с арабскими инвесторами

Государство Грузия стало акционером проекта Eagle Hills стоимостью $6,6 млрд и будет иметь 33% акций дочернего предприятия арабской девелоперской компании 26.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. У Грузии не будет никаких финансовых обязательств перед арабской девелоперской компанией Eagle Hills, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая в парламенте. Грузия в октябре 2025 года подписала инвестиционное соглашение с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, а также соглашение о создании совместного предприятия, согласно которым арабский инвестор реализует проекты развития на общую сумму 6,6 млрд долларов в Тбилиси и Гонио. В то же время он отметил, что финансированием и менеджментом проекта будет заниматься арабская компания. Что касается вопроса передачи земель арабской компании, то премьер-министр Грузии отметил, что у инвестора нет никаких прав на продажу земли. "Совладельцем участков земли является грузинское государство, и у компании-партнера нет никакой возможности продажи земли. Эта земля может быть использована только для осуществления проекта", – сказал Кобахидзе. В тоже время он отметил, что расходы на реабилитацию лесопарка Крцаниси возьмет на себя арабская компания. При этом он подчеркнул, что по соглашению в рамках проекта будут построены только здания коммерческого назначения, и никаких льгот для иностранцев, в том числе при получении вида на жительство, не предполагается. Детали сделки Грузия стала акционером проекта Eagle Hills стоимостью $6,6 млрд и будет владеть 33% акций дочернего предприятия арабской девелоперской компании.Кроме того, государство осталось совладельцем земли, а также потенциально пригодных для строительства активов. То есть власти не будут участвовать в привлечении капитала, и риск будет на стороне инвестора. На эти деньги компания планирует построить новый жилой район на участке площадью 590 гектаров недалеко от Тбилиси, а также создать искусственную бухту, яхт-клуб и новый жилой район на участке площадью 260 гектаров к северу от черноморского курортного города Гонио (АР Аджария). Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет более чем 30 миллиардами активов по всему миру и работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

