Соцсети против традиционных СМИ: откуда получают информацию жители Грузии?

В Грузии более 120 телеканалов, из них свыше 20 – национальные, которые вещают по всей стране. Но в последние годы традиционные СМИ вытесняются социальными сетями. Самой популярной сетью для общения, работы и продвижения бизнеса в Грузии остается Facebook – ею пользуются около 87% респондентов, по итогам независимых исследований. В то же время Facebook Messenger регулярно пользуются намного меньше опрошенных – около 58%. Youtube используют 54%, Instagram – 29%, Viber – 23%, WhatsApp – около 20%. При этом социальные платформы используются не только для того, чтобы быть в курсе событий, но и для личного общения, обмена информацией с родственниками, друзьями и коллегами. Хотя уровень цензуры в стране остается очень низким, и людей не преследуют за мнение и политические взгляды, организация Freedom House понизила в 2025 году позиции Грузии в рейтинге интернет-свободы с 74 баллов до 70 из 100. Несмотря на это, организация признает, что в стране сохраняется свободный доступ к Интернету для всех жителей, сайты не блокируются, а выражение мнений онлайн защищено международными стандартами.* Организации компании Meta - Facebook и Instagram, запрещены в России.

