В Грузии у школьников будет возможность окончить 12 классов
В Минобразования уже начата работа по переходу от 12-летнего обучения к 11-летнему учебному режиму 26.11.2025, Sputnik Грузия
Новости
ru_GE
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. В школах Грузии после перехода на одиннадцатилетнее образование будут созданы спецклассы для получения "западного" школьного образования, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Правительство анонсировала реформу школьного образования, которая предполагает переход на 11-летнее образование. Это вызвало в обществе опасение, что после окончания школы в Грузии молодежь не сможет поступать в западные университеты, большинство из которых принимают с 12-летним образованием.
"Требование одиннадцатилетнего обучения не будет распространяться на частные школы, которые могут сохранить 12 классов. Также в публичных школах будут созданы специальные классы, где могут продолжить учебу те, кто намерен дальше поступать в заграничные университеты", — сказал Кобахидзе.
При этом он отметил, что обучение в 11-ом классе будет ориентировано на сдачу Единых национальных экзаменов, а программа будет полностью пересмотрена.
В министерстве образования, науки и молодежи уже начата работа по переходу от 12-летнего обучения к 11-летнему учебному режиму.
Двенадцатилетнее обучение ввели в школах Грузии в 2005 году, тогда же было принято решение о поступлении в школу с пяти лет. Однако уже с 2014 года возраст поступления в школу был увеличен до 6 лет.
Грузинское школьное образование делится на начальное, базовое и среднее. Начальное образование в Грузии включает период с 1 по 6 класс, базовое – с 7 по 10, а среднее – с 11 по 12.
Базовое образование дает возможность прекратить обучение в школе для дальнейшего получения профобразования.
В Грузии 2 294 школы, из которых 2 086 государственных и 208 частных. Ежегодно школы выпускают в среднем 40 тысяч учеников.