https://sputnik-georgia.ru/20251126/v-gruzii-u-shkolnikov-budet-vozmozhnost-okonchit-12-klassov-295963919.html

В Грузии у школьников будет возможность окончить 12 классов

В Грузии у школьников будет возможность окончить 12 классов

Sputnik Грузия

В Минобразования уже начата работа по переходу от 12-летнего обучения к 11-летнему учебному режиму 26.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-26T18:03+0400

2025-11-26T18:03+0400

2025-11-26T18:03+0400

грузия

новости

общество

ираклий кобахидзе

образование

министерство образования и науки грузии

образование

образование в грузии

реформа системы образования в грузии

система образования

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23696/96/236969616_0:135:3162:1914_1920x0_80_0_0_3803db7d1950fad8cc87a18b5404723d.jpg

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. В школах Грузии после перехода на одиннадцатилетнее образование будут созданы спецклассы для получения "западного" школьного образования, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Правительство анонсировала реформу школьного образования, которая предполагает переход на 11-летнее образование. Это вызвало в обществе опасение, что после окончания школы в Грузии молодежь не сможет поступать в западные университеты, большинство из которых принимают с 12-летним образованием. При этом он отметил, что обучение в 11-ом классе будет ориентировано на сдачу Единых национальных экзаменов, а программа будет полностью пересмотрена. В министерстве образования, науки и молодежи уже начата работа по переходу от 12-летнего обучения к 11-летнему учебному режиму. Школьное образование Двенадцатилетнее обучение ввели в школах Грузии в 2005 году, тогда же было принято решение о поступлении в школу с пяти лет. Однако уже с 2014 года возраст поступления в школу был увеличен до 6 лет. Грузинское школьное образование делится на начальное, базовое и среднее. Начальное образование в Грузии включает период с 1 по 6 класс, базовое – с 7 по 10, а среднее – с 11 по 12. Базовое образование дает возможность прекратить обучение в школе для дальнейшего получения профобразования. В Грузии 2 294 школы, из которых 2 086 государственных и 208 частных. Ежегодно школы выпускают в среднем 40 тысяч учеников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, образование, министерство образования и науки грузии, образование, образование в грузии, реформа системы образования в грузии, система образования