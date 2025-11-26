https://sputnik-georgia.ru/20251126/vsemirnyy-bank-opredelil-tri-shaga-dlya-razvitiya-gruzii-295945715.html
Всемирный банк определил три шага для развития Грузии
Всемирный банк определил три шага для развития Грузии
26.11.2025
ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Для развития экономики Грузии необходимы инвестиции. В этом направлении достигнуты очень хорошие результаты. Однако, я думаю, что еще многое можно сделать в плане внедрения инноваций и технологий, заявил региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс. Всемирный банк провел в Тбилиси публичное мероприятие под названием "Грузия – рост к высоким доходам", в котором приняли участие представители экономических кругов и частного сектора. По его словам, за последние пять лет Грузия пережила значительный рост и продемонстрировала устойчивость к потрясениям, однако остаются определенные проблемы. "В Грузии многое предстоит сделать и в плане создания большего количества и лучших рабочих мест. Еще один вопрос касается талантов. Есть ли у нас информация о распределении талантов? Это маленькая страна. Так что, правильно ли вы распределяете таланты – это важный вопрос", – заявил Прайс. Всемирный банк – международная финансовая организация со штаб-квартирой в Вашингтоне, предоставляющая кредиты, беспроцентные займы и гранты на реализацию долгосрочных экономических проектов и сокращения бедности в мире.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Для развития экономики Грузии необходимы инвестиции. В этом направлении достигнуты очень хорошие результаты. Однако, я думаю, что еще многое можно сделать в плане внедрения инноваций и технологий, заявил региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс.
Всемирный банк провел в Тбилиси публичное мероприятие под названием "Грузия – рост к высоким доходам", в котором приняли участие представители экономических кругов и частного сектора.
"Вам нужны три основных шага для получения статуса страны с высоким уровнем дохода из страны со средним уровнем дохода. Это инвестиции, развитие технологий и инновации. Я думаю, у Грузии очень хорошие результаты с точки зрения инвестиций. Однако, я думаю, что еще многое можно сделать в плане внедрения инноваций и технологий", – заявил Прайс.
По его словам, за последние пять лет Грузия пережила значительный рост и продемонстрировала устойчивость к потрясениям, однако остаются определенные проблемы.
"В Грузии многое предстоит сделать и в плане создания большего количества и лучших рабочих мест. Еще один вопрос касается талантов. Есть ли у нас информация о распределении талантов? Это маленькая страна. Так что, правильно ли вы распределяете таланты – это важный вопрос", – заявил Прайс.
Всемирный банк – международная финансовая организация со штаб-квартирой в Вашингтоне, предоставляющая кредиты, беспроцентные займы и гранты на реализацию долгосрочных экономических проектов и сокращения бедности в мире.