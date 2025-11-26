https://sputnik-georgia.ru/20251126/zhenschinu-v-gruzii-zaderzhali-za-izbienie-detey-295954654.html

Женщину в Грузии задержали за избиение детей

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik.Сотрудники полиции задержали жительницу региона Квемо Картли по обвинению в избиении своих детей, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным МВД, в прошлом судимая жительница Марнеули избила своих детей 9 лет и 13 лет до множественных повреждений. Женщине грозит до трех лет за "семейное насилие". Борьба с семейным насилием является одним из приоритетов работы МВД Грузии, между тем, по оценке правозащитников, семейное насилие является одним из самых распространенных преступлений. Так, за 9 месяцев 2025 года в Грузии было зафиксировано 1 837 подобных преступлений, из которых раскрыто 1 536.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

