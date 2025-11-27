https://sputnik-georgia.ru/20251127/295970808.html
Сильнейший за 17 лет пожар охватил жилой комплекс в Гонконге
Сильнейший за 17 лет пожар охватил жилой комплекс в Гонконге
Sputnik Грузия
Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 55. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки трагичных последствий 27.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-27T09:53+0400
2025-11-27T09:53+0400
2025-11-27T13:30+0400
мультимедиа
фотоленты
в мире
гонконг
происшествия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/1b/295970987_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_267e1252410232de0b26d153f6c117a5.jpg
По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были сооружены вокруг зданий по плану реновации жилого комплекса. Пожар в первом здании жилого комплекса начался 26 ноября в 14: 52 , позже огонь распространился еще на два здания. Вскоре поступила информация, что пожар вспыхнул в четвертом здании.
гонконг
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/1b/295970987_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4013b80c3796b15aeae762038925d00d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, гонконг, происшествия
фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, гонконг, происшествия
Сильнейший за 17 лет пожар охватил жилой комплекс в Гонконге 09:53 27.11.2025 (обновлено: 13:30 27.11.2025)
Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 55. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки трагичных последствий
По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были сооружены вокруг зданий по плану реновации жилого комплекса.
Пожар в первом здании жилого комплекса начался 26 ноября в 14: 52 , позже огонь распространился еще на два здания. Вскоре поступила информация, что пожар вспыхнул в четвертом здании.
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди смотрят на пламя, охватившее здание после пожара в жилом комплексе Ван Фук Корт.
Люди смотрят на пламя, охватившее здание после пожара в жилом комплексе Ван Фук Корт.
© Getty Images / VCG
Работы по тушению пожара, охватившего жилые многоэтажные здания в комплексе.
Работы по тушению пожара, охватившего жилые многоэтажные здания в комплексе.
© AP Photo / Chan Long Hei
Пострадавшего кладут в машину скорой помощи после пожара в жилом комплексе в Гонконге.
Пострадавшего кладут в машину скорой помощи после пожара в жилом комплексе в Гонконге.
© AP Photo / Chan Long Hei
Пожарные тушат пожар, вспыхнувший в жилом комплексе в Гонконге.
Пожарные тушат пожар, вспыхнувший в жилом комплексе в Гонконге.
© AP Photo / Chan Long Hei
Дым поднимается после пожара в жилом комплексе "Ван Фук Корт".
Дым поднимается после пожара в жилом комплексе "Ван Фук Корт".
© AP Photo / Chan Long Hei
Пожарные тушат пожар, вспыхнувший в жилом комплексе "Ван Фук Корт" в Гонконге.
Пожарные тушат пожар, вспыхнувший в жилом комплексе "Ван Фук Корт" в Гонконге.
© Getty Images / VCG
Пожарные тушат пожар, вспыхнувший в жилом комплексе "Ван Фук Корт".
Пожарные тушат пожар, вспыхнувший в жилом комплексе "Ван Фук Корт".
© AP Photo / Chan Long Hei
Жители во временном убежище после пожара в жилом комплексе в Гонконге.
Жители во временном убежище после пожара в жилом комплексе в Гонконге.
© AP Photo / Chan Long Hei
Пожарные пытаются потушить пламя, охватившее здание после пожара в жилом комплексе.
Пожарные пытаются потушить пламя, охватившее здание после пожара в жилом комплексе.
© Getty Images / VCG
Густой дым и пламя поднимаются, когда пожар охватывает жилые многоэтажные здания в комплексе Ван Фук Корт.
Густой дым и пламя поднимаются, когда пожар охватывает жилые многоэтажные здания в комплексе Ван Фук Корт.