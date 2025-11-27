Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251127/295970808.html
Сильнейший за 17 лет пожар охватил жилой комплекс в Гонконге
Сильнейший за 17 лет пожар охватил жилой комплекс в Гонконге
Sputnik Грузия
Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 55. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки трагичных последствий 27.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-27T09:53+0400
2025-11-27T13:30+0400
мультимедиа
фотоленты
в мире
гонконг
происшествия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/1b/295970987_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_267e1252410232de0b26d153f6c117a5.jpg
По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были сооружены вокруг зданий по плану реновации жилого комплекса. Пожар в первом здании жилого комплекса начался 26 ноября в 14: 52 , позже огонь распространился еще на два здания. Вскоре поступила информация, что пожар вспыхнул в четвертом здании.
гонконг
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/1b/295970987_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4013b80c3796b15aeae762038925d00d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, гонконг, происшествия
фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, гонконг, происшествия

Сильнейший за 17 лет пожар охватил жилой комплекс в Гонконге

09:53 27.11.2025 (обновлено: 13:30 27.11.2025)
Подписаться
Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 55. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки трагичных последствий
По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были сооружены вокруг зданий по плану реновации жилого комплекса.
Пожар в первом здании жилого комплекса начался 26 ноября в 14: 52 , позже огонь распространился еще на два здания. Вскоре поступила информация, что пожар вспыхнул в четвертом здании.
© AP Photo / Chan Long Hei

Люди смотрят на пламя, охватившее здание после пожара в жилом комплексе Ван Фук Корт.

Люди смотрят на пламя, охватившее здание после пожара в жилом комплексе Ван Фук Корт. - Sputnik Грузия
1/10
© AP Photo / Chan Long Hei

Люди смотрят на пламя, охватившее здание после пожара в жилом комплексе Ван Фук Корт.

© Getty Images / VCG

Работы по тушению пожара, охватившего жилые многоэтажные здания в комплексе.

Работы по тушению пожара, охватившего жилые многоэтажные здания в комплексе. - Sputnik Грузия
2/10
© Getty Images / VCG

Работы по тушению пожара, охватившего жилые многоэтажные здания в комплексе.

© AP Photo / Chan Long Hei

Пострадавшего кладут в машину скорой помощи после пожара в жилом комплексе в Гонконге.

Пострадавшего кладут в машину скорой помощи после пожара в жилом комплексе в Гонконге. - Sputnik Грузия
3/10
© AP Photo / Chan Long Hei

Пострадавшего кладут в машину скорой помощи после пожара в жилом комплексе в Гонконге.

© AP Photo / Chan Long Hei

Пожарные тушат пожар, вспыхнувший в жилом комплексе в Гонконге.

Пожарные тушат пожар, вспыхнувший в жилом комплексе в Гонконге. - Sputnik Грузия
4/10
© AP Photo / Chan Long Hei

Пожарные тушат пожар, вспыхнувший в жилом комплексе в Гонконге.

© AP Photo / Chan Long Hei

Дым поднимается после пожара в жилом комплексе "Ван Фук Корт".

Дым поднимается после пожара в жилом комплексе &quot;Ван Фук Корт&quot;. - Sputnik Грузия
5/10
© AP Photo / Chan Long Hei

Дым поднимается после пожара в жилом комплексе "Ван Фук Корт".

© AP Photo / Chan Long Hei

Пожарные тушат пожар, вспыхнувший в жилом комплексе "Ван Фук Корт" в Гонконге.

Пожарные тушат пожар, вспыхнувший в жилом комплексе &quot;Ван Фук Корт&quot; в Гонконге. - Sputnik Грузия
6/10
© AP Photo / Chan Long Hei

Пожарные тушат пожар, вспыхнувший в жилом комплексе "Ван Фук Корт" в Гонконге.

© Getty Images / VCG

Пожарные тушат пожар, вспыхнувший в жилом комплексе "Ван Фук Корт".

Пожарные тушат пожар, вспыхнувший в жилом комплексе &quot;Ван Фук Корт&quot;. - Sputnik Грузия
7/10
© Getty Images / VCG

Пожарные тушат пожар, вспыхнувший в жилом комплексе "Ван Фук Корт".

© AP Photo / Chan Long Hei

Жители во временном убежище после пожара в жилом комплексе в Гонконге.

Жители во временном убежище после пожара в жилом комплексе в Гонконге. - Sputnik Грузия
8/10
© AP Photo / Chan Long Hei

Жители во временном убежище после пожара в жилом комплексе в Гонконге.

© AP Photo / Chan Long Hei

Пожарные пытаются потушить пламя, охватившее здание после пожара в жилом комплексе.

Пожарные пытаются потушить пламя, охватившее здание после пожара в жилом комплексе. - Sputnik Грузия
9/10
© AP Photo / Chan Long Hei

Пожарные пытаются потушить пламя, охватившее здание после пожара в жилом комплексе.

© Getty Images / VCG

Густой дым и пламя поднимаются, когда пожар охватывает жилые многоэтажные здания в комплексе Ван Фук Корт.

Густой дым и пламя поднимаются, когда пожар охватывает жилые многоэтажные здания в комплексе Ван Фук Корт. - Sputnik Грузия
10/10
© Getty Images / VCG

Густой дым и пламя поднимаются, когда пожар охватывает жилые многоэтажные здания в комплексе Ван Фук Корт.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0