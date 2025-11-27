https://sputnik-georgia.ru/20251127/295970808.html

Сильнейший за 17 лет пожар охватил жилой комплекс в Гонконге

Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 55. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки трагичных последствий 27.11.2025, Sputnik Грузия

По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были сооружены вокруг зданий по плану реновации жилого комплекса. Пожар в первом здании жилого комплекса начался 26 ноября в 14: 52 , позже огонь распространился еще на два здания. Вскоре поступила информация, что пожар вспыхнул в четвертом здании.

