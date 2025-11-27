https://sputnik-georgia.ru/20251127/295973270.html

Эмоциональные качели Европы все больше превращаются в "колесо генотьбы"

Европу бросает то в жар, то в холод. Невооруженным глазом заметно, как одни и те же эксперты и комментаторы раскачиваются на эмоциональных качелях, когда речь заходит о "мирном плане" по Украине, пишет колумнист РИА Новости. Еще на днях они все кричали "Все пропало!", а состоялась встреча госсекретаря Марко Рубио с украинцами в Женеве — и с экранов полились успокаивающие заявления о "прогрессе": мол, не все еще потеряно! Европейцы так прониклись украинским вопросом, что постепенно переняли украинскую же традицию "колеса генотьбы", когда "зрада" моментально превращается в "перемогу" и наоборот. И вот европейские газеты уже рассказывают о том, что "мирный план Трампа" сократился с 28 пунктов до 19. И даже никто особо не обращает внимание на то, что единственный источник этой информации — заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица, который уже неоднократно был пойман на лжи относительно переговоров, в которых он сам принимал участие. И кстати, европейцы сделали вид, что не заметили небольшой ремарки Рубио, разрушившей всю эту тактику надувания щек, которую избрали в столицах ЕС. На вопрос о европейских предложениях госсекретарь коротко ответил: "Я не видел никакого контрплана". В переводе с дипломатического языка получаем крылатую, но не вполне цензурную фразу Виктории Нуланд на киевском майдане, определившую место ЕС в украинском вопросе. Вообще, если разбирать стратегию Европы относительно мирного процесса на Украине, то довольно четко ее изложил итальянский социолог, профессор Алессандро Орсини: "Евросоюз поклялся победить Путина, используя украинцев; Путин его разгромил, и теперь ЕС вымещает злость на Трампе. Вот вкратце политические новости последних нескольких часов в трех этапах". Итальянец в этой связи вспомнил слова боксера Майка Тайсона: "У каждого есть план, пока ему не дадут по морде". Вот Орсини и делает вывод: "Упавший боксер продолжает дергаться, разбрасывая удары в воздух, пока рефери считает его удары. Мирный план — это удар в морду; Трамп — рефери, который начал отсчет, а Европейский союз — упавший боксер. Европейские лидеры дерутся и несут чушь". Это действительно многое объясняет. Ясно, что "контрплан" Евросоюза, которого не заметил Рубио, сводится лишь к одной задаче: любой ценой сорвать мирный процесс, продолжить войну "до последнего украинца". Самое циничное в поведении европейцев — это то, что стремление пролить больше украинской крови они пытаются выдать за заботу об Украине. Западные СМИ нынче забиты "репортажами" из Краматорска и Славянска — городов ДНР, которые пока еще оккупированы боевиками ВСУ. Приводят мнения тамошних жителей, которые якобы не хотят оказаться в России в результате дипломатических усилий (можете представить их судьбу, если бы они посмели сказать иное!). Но опять-таки эти газеты опускают болезненную альтернативу для своих собеседников — приближение фронта непосредственно к их городам и насильственное выселение всех жителей, что всегда практикует киевский режим, а затем превращение их домов в пепел. И какой из вариантов лучше? Не приходится сомневаться в том, что Европа будет пытаться сорвать мирный процесс не только на предварительной стадии. Судя по иррациональному поведению тамошних лидеров, мы должны готовиться к тому, что палки в колеса они будут вставлять и после того, как мирное соглашение, каким бы оно ни было, будет заключено. В конце концов, для того европейцы и носятся со своими "контрпланами", вставляя в них различные двусмысленности, подразумевающие возможность довооружить украинский режим, обеспечить его новыми деньгами и людскими ресурсами (в том числе выдавленными из ЕС обратно на родину) — и снова возобновить войну "до последнего украинца".Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

Владимир Корнилов

