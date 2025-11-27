https://sputnik-georgia.ru/20251127/295977053.html

СВО: российские войска уничтожают позиции ВСУ в Константиновке

СВО: российские войска уничтожают позиции ВСУ в Константиновке

После зачистки от бандеровцев Покровско-Мирноградской агломерации "направлениями главного удара" российских войск в Донбассе становятся Лиман – Славянск на севере и Константиновка – Краматорск на юге. Вероятны охват и фрагментация крупнейшего укрепрайона ВСУ в Донбассе для "раздельного" уничтожения формирований противника в Краматорске и Славянске.Группировка войск "Юг" 25 ноября освободила село Иванополье, и вплотную приблизилась к городу Константиновка, который находится в 30 километрах (по автодороге Н20) от Краматорска. На разгромленных позициях украинских подразделений в Иванополье нашли много брошенной техники и вооружения, в том числе натовского производства.Географическое расположение села Иванополье способствует развитию успеха. Управляемые отсюда российские ударные дроны практически беспрепятственно выявляют и уничтожают военные цели противника в Константиновке, на дистанции до 10 километров.По данным Минобороны РФ, войска группировки "Юг" 26 ноября нанесли поражение формированиям пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Бересток, Степановка, Северск, Закотное, Славянск. Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, юго-восточная часть Константиновки освобождена. Формирования ВСУ отступают, чтобы не попасть в котлы. Под ударами российских дронов и артиллерии количество бандеровцев, окруженных близ Иванополья, в районе Клебан-Быкского водохранилища, сократилось в шесть раз – с 600 до 100.Командование ВСУ понимает: главная проблема – не потери войск, отдельных городов, участков фронта, а растущее оперативно-тактическое и огневое превосходство российской армии. Киевский режим так усердно "перемалывал" бригады ВСУ на бесперспективных позициях и "фортециях", что резервов практически не осталось.Неслучайно украинское общество активно "прогревают" перспективами мобилизации с 18-летнего возраста – мужчин и женщин одновременно. Американский журнал Military Watch ранее сообщил: "Украина потеряла в войне 1,7 миллиона военнослужащих", убитыми и пропавшими без вести. Продолжению геноцида украинского населения в "принудительной" войне с Россией мешает лишь недостаток оружия, боеприпасов и денег в странах НАТО. Которые непосредственно руководят войной и киевским марионеточным правительством.Если враг не сдается, его уничтожаютСтратегия и тактика, Вооруженные силы и ОПК России – безупречны. Запад встревожен значительным ростом производства российских дальнобойных ракет. Положение украинской армии и НАТО – критическое. С начала российской специальной военной операции противник потерял: 668 самолетов, 283 вертолета, свыше 99 тысяч БПЛА, 638 ЗРК, 31,5 тысячи единиц артиллерии, 1621 РСЗО, более 26 200 танков и других боевых бронемашин.Для сравнения: это больше, чем располагают вооруженные силы Британии, Франции, Германии. Чуда на Западе не ждут.И все же, в условиях необратимой катастрофы обреченные киевские марионетки и утратившие связь с реальностью лидеры ЕС/НАТО упорно отказываются от "мягкой капитуляции" на условиях американской администрации. Даже проект отвергают – "неофициальный документ", потому что там значатся:Любая из трех позиций, не касаясь даже обязательной денацификации, обещает "пианисту" Зеленскому возвращение озлобленных бандеровцев в Киев, и смерть лютую.Известный американский профессор Джон Миршаймер считает, что украинская военная катастрофа угрожает также Евросоюзу и НАТО – многолетним кризисом, хаосом, развалом. Между тем позиция Кремля может оказаться гораздо жестче "проекта Трампа". Условия нового мира диктует победитель, а не побежденные.Напомню, не Россия устроила вооруженный государственный переворот в Киеве (2014), саботировала Минские договоренности (2014 – 2015), и отказалась от мирных переговоров в Стамбуле весной 2022-го. Западу и его киевским марионеткам придется платить за все. The National Interest сегодня констатировал: "Европейцам необходимо приготовиться: Украина разорит их в любом случае". Кому-то хочется оттянуть неизбежное – за счет новых сотен тысяч погибших украинских солдат. Однако и этот "план" неосуществим – у Европы нет денег и оружия. Бельгия публично заявила, что не будет передавать замороженные активы РФ кому-либо без юридических гарантий, которых "нет и быть не может". Американцы зафиксировали прибыль, и теперь дипломатично умывают руки. Журнал The American Conservative сообщил: "Украина проигрывает, теряет людей, территорию, экономику, и "мирный план Трампа сбалансирован настолько, насколько Украина могла бы реально надеяться, учитывая влияние России на поле боя".Российское наступление необратимо. Капитуляция Запада и украинской прокси-армии неизбежна. Со временем условия для побежденных на поле боя становятся хуже.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

