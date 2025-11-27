https://sputnik-georgia.ru/20251127/anakliya-mozhet-stat-portom-millionnikom--ministr-295978616.html

Анаклия может стать портом-миллионником – министр

ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Контейнерооборот глубоководного порта Анаклия на западе Грузии составит боле 1 млн TEU к 2035 году, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили. Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. Работы по строительству морской инфраструктуры глубоководного порта выполняет крупнейшая бельгийская компания Jan De Nul, с которой государство подписало соглашение. Морские работы, согласно контракту, завершатся за три года. Министр подчеркнула вызовы и возможности, стоящие перед Грузией для более эффективного достижения ее транзитных целей. По словам Квривишвили, несмотря на рекордный объем контейнерных перевозок за последние два года, отсутствие глубоководного порта в Грузии является ключевой стратегической проблемой. "На фоне растущего спроса на региональный транзит, возобновившегося интереса со стороны частного сектора и расширения инициатив по взаимодействию между ЕС и Грузией, появляются новые возможности, которые создают благоприятную среду для расширения жизненно важной морской инфраструктуры и связей", – отметила министр. Как ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, первая фаза проекта строительства глубоководного порта завершится не позднее 2029 года. В первую фазу будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, и после ее завершения порт будет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год. Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия. Правительство Грузии заявляло, что подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года, однако переговоры с инвестором продолжаются до сих пор. Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

