Чакветадзе вернулся на поле после длительного перерыва

Во время лечения Чакветадзе пропустил все 6 матчей отборочного этапа ЧМ и не смог помочь сборной Грузии квалифицироваться на первенство 27.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Один из лидеров сборной Грузии по футболу и английского "Уотфорда" 26-летний Георгий Чакветадзе вернулся на поле после почти восьмимесячного перерыва, вызванного серьезной травмой. Чакветадзе вышел на поле в матче "Уотфорда" против "Престона", который завершился со счетом 1:1. Грузинский футболист в последний раз сыграл за "Уотфорд" 4 апреля в матче против "Бристоль Сити". Его заменили из-за травмы уже на 31-й минуте. В процессе лечения Чакветадзе пропустил все шесть матчей отборочного этапа чемпионата мира и не смог помочь сборной Грузии квалифицироваться на первенство. В прошлом сезоне Чакветадзе провел за клуб 39 матчей, забил два гола и отдал шесть голевых передач. Грузинский полузащитник перешел в английский клуб 2 августа 2023 года. "Уотфорд" выступает в Чемпионшипе, втором по значимости футбольном дивизионе Англии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

