https://sputnik-georgia.ru/20251127/chastnye-kompanii-ne-smogut-bolshe-obespechivat-okhranu-zheleznykh-dorog-gruzii-295942053.html
Частные компании не смогут больше обеспечивать охрану железных дорог Грузии
Частные компании не смогут больше обеспечивать охрану железных дорог Грузии
Sputnik Грузия
Договоры, заключенные с частными охранными организациями на охрану грузовых и железнодорожных транспортных объектов до вступления в силу настоящего закона... 27.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-27T10:50+0400
2025-11-27T10:50+0400
2025-11-27T10:55+0400
грузия
новости
экономика
грузинская железная дорога
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/11/281445784_0:21:1280:741_1920x0_80_0_0_74ab8beec2b95034eb44298022153471.jpg
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Департаменту охранной полиции Грузии поручат охрану грузовых и железнодорожных транспортных объектов на железнодорожных станциях, вместо частных компаний – соответствующие поправки будут внесены в "Железнодорожный кодекс". Согласно поправкам, частные охранные организации больше не смогут осуществлять охрану железных дорог, железнодорожных станций и подвижного состава. В законопроекте предусмотрено переходное положение, устанавливающее, что договоры, заключенные железной дорогой с частными охранными организациями на охрану грузовых и железнодорожных транспортных объектов до вступления в силу настоящего закона, будут действовать до истечения срока их действия. Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном с Каспийского моря и из Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/11/281445784_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4822d83acfcefaf10a7222fbadfd6579.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, грузинская железная дорога
грузия, новости, экономика, грузинская железная дорога
Частные компании не смогут больше обеспечивать охрану железных дорог Грузии
10:50 27.11.2025 (обновлено: 10:55 27.11.2025)
Договоры, заключенные с частными охранными организациями на охрану грузовых и железнодорожных транспортных объектов до вступления в силу настоящего закона, будут действовать до истечения срока их действия
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Департаменту охранной полиции Грузии поручат охрану грузовых и железнодорожных транспортных объектов на железнодорожных станциях, вместо частных компаний – соответствующие поправки будут внесены в "Железнодорожный кодекс".
Согласно поправкам, частные охранные организации больше не смогут осуществлять охрану железных дорог, железнодорожных станций и подвижного состава.
В законопроекте указывается, что Департамент охранной полиции будет нести ответственность за охрану грузовых и железнодорожных транспортных объектов, переданных ему в соответствии с условиями, указанными в договоре.
В законопроекте предусмотрено переходное положение, устанавливающее, что договоры, заключенные железной дорогой с частными охранными организациями на охрану грузовых и железнодорожных транспортных объектов до вступления в силу настоящего закона, будут действовать до истечения срока их действия.
Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном с Каспийского моря и из Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки.