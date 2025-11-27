https://sputnik-georgia.ru/20251127/chastnye-kompanii-ne-smogut-bolshe-obespechivat-okhranu-zheleznykh-dorog-gruzii-295942053.html

Частные компании не смогут больше обеспечивать охрану железных дорог Грузии

Частные компании не смогут больше обеспечивать охрану железных дорог Грузии

27.11.2025

ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Департаменту охранной полиции Грузии поручат охрану грузовых и железнодорожных транспортных объектов на железнодорожных станциях, вместо частных компаний – соответствующие поправки будут внесены в "Железнодорожный кодекс". Согласно поправкам, частные охранные организации больше не смогут осуществлять охрану железных дорог, железнодорожных станций и подвижного состава. В законопроекте предусмотрено переходное положение, устанавливающее, что договоры, заключенные железной дорогой с частными охранными организациями на охрану грузовых и железнодорожных транспортных объектов до вступления в силу настоящего закона, будут действовать до истечения срока их действия. Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном с Каспийского моря и из Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

