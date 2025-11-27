https://sputnik-georgia.ru/20251127/gruzinskie-dzyudoisty-poboryutsya-za-medali-turnira-bolshogo-shlema-2025-v-abu-dabi-295978426.html
Грузинские дзюдоисты поборются за медали турнира Большого шлема 2025 в Абу-Даби
Грузинские дзюдоисты поборются за медали турнира Большого шлема 2025 в Абу-Даби
Первенство пройдет в столице ОАЭ 28-30 ноября, в нем принимают участие 373 дзюдоиста из 52 стран
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Восемь дзюдоистов сборной Грузии принимают участие в престижном турнире Большого шлема Abu Dhabi Grand Slam 2025, который стартует в пятницу, сообщили в федерации дзюдо Грузии. Первенство пройдет в столице ОАЭ 28-30 ноября, в нем принимают участие 373 дзюдоиста из 52 стран. Грузинские дзюдоисты представлены в шести весовых категориях. В категории до 73 и до 81 кг от Грузии соревнуются по два дзюдоиста : В прошлом году на турнире Большого шлема по дзюдо в Абу-Даби сборная Грузии осталась без медалей.
Грузинские дзюдоисты представлены в шести весовых категориях. В категории до 73 и до 81 кг от Грузии соревнуются по два дзюдоиста :
Георгий Сардалашвили (-60 кг);
Лаша Шавдатуашвили (-73 кг);
Михаил Бахбахашвили (-73 кг);
Димитрий Гочилаидзе (-81 кг);
Джумбер Меладзе (-81 кг);
Ираклий Деметрашвили (+100 кг).
В прошлом году на турнире Большого шлема по дзюдо в Абу-Даби сборная Грузии осталась без медалей.