Грузинские дзюдоисты поборются за медали турнира Большого шлема 2025 в Абу-Даби

Первенство пройдет в столице ОАЭ 28-30 ноября, в нем принимают участие 373 дзюдоиста из 52 стран 27.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Восемь дзюдоистов сборной Грузии принимают участие в престижном турнире Большого шлема Abu Dhabi Grand Slam 2025, который стартует в пятницу, сообщили в федерации дзюдо Грузии. Первенство пройдет в столице ОАЭ 28-30 ноября, в нем принимают участие 373 дзюдоиста из 52 стран. Грузинские дзюдоисты представлены в шести весовых категориях. В категории до 73 и до 81 кг от Грузии соревнуются по два дзюдоиста : В прошлом году на турнире Большого шлема по дзюдо в Абу-Даби сборная Грузии осталась без медалей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

