https://sputnik-georgia.ru/20251127/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-27-noyabrya-2025-295944166.html

Какой сегодня церковный праздник: 27 ноября 2025

Какой сегодня церковный праздник: 27 ноября 2025

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 27 ноября отмечают день памяти Святых Филиппа, Юстиниана, Феодоры, Григория и других 27.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-27T01:01+0400

2025-11-27T01:01+0400

2025-11-27T01:01+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24556/54/245565496_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3b5c10397ab95db3b4af8bca9e754809.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.ФилиппПо церковному календарю 27 ноября поминают святого Филиппа, апостола из числа 12 учеников Христа.Родился будущий святой в небольшом селении Вифсаида в Галилее. Зная о ветхозаветных пророчествах и веря в них всем сердцем, Филипп ждал прихода Мессии и сразу же пошел за Спасителем по Его призыву.Филипп был сердечным и отзывчивым человеком. Он позаботился о пропитании для людей, следовавших за Христом, проводил греков, пожелавших увидеть Спасителя, и спрашивал Иисуса о Боге Отце во время Тайной Вечери.После Сошествия Святого Духа и Вознесения Спасителя вместе со своим другом Варфоломеем, которого привел к Учителю, проповедовал в Малой Азии и Сирии.С проповедью в город Иераполь (на территории современной Турции) апостолы прибыли в 87 году, где многих исцелили и крестили. Правитель города, недовольный деятельностью проповедников, велел их казнить.Филипп умер на кресте, обратив в истинную веру перед смертью сотни горожан, а Варфоломей, избежав казни благодаря землетрясению, которое произошло в это время, продолжил проповедь.Юстиниан и ФеодораПо церковному календарю 27 ноября поминают правоверного царя Юстиниана (527-565) и царицу Феодору.Славянин родом из Болгарии, будущий святой был выдающимся государственным деятелем Византии и великим защитником православия, строителем храмов и церковным писателем.Византия во время царствования Юстиниана прославилась военными победами в Персии, Италии и Африке, в результате которых язычество искоренялось среди вандалов и вестготов. По распоряжению царя языческие школы в Афинах были закрыты.Святой Юстиниан для распространения в Малой Азии христианства послал туда Ефесского епископа Иоанна, крестившего более 70 тысяч язычников. По приказу царя для новообращенных построили 90 церквей – храм Святой Софии в Константинополе и монастырь на Синае. Они считаются лучшими постройками его времени.Правоверный государь был разносторонне образованным человеком и заботился об образовании церковных служителей, приказав преподавать им философию, риторику и богословие.Святой Юстиниан боролся с различными ересями, подрывающими православие. Составив песнь "Единородный Сыне и Слове Божий", он ввел ее обязательное пение в церквах. Эта песнь по сей день поется на Божественной литургии перед малым входом.При нем был созван V Вселенский Собор, осудивший учение Оригена об апокатастасисе, то есть всеобщем спасении. Полное собрание римских законов было составлено под руководством и надзором святого Юстиниана. До наших дней он дошел под названием "Кодекса Юстиниана".Скончался правоверный в 565 году. К лику святых вместе с императором причислена императрица Феодора, его супруга и единомышленница. Она скончалась в 548-м.Архиепископ СолунскийПо церковному календарю 27 ноября поминают святителя Григория Паламу, архиепископа Солунского.Родился будущий святой в Малой Азии в 1296 году. Семья Григория во время турецкого нашествия бежала в Константинополь, где нашла приют при дворе Андроника II Палеолога (1282-1328).Вскоре отец святого умер, а воспитанием и образованием мальчика занялся император лично. Григорий, обладая прекрасными способностями, освоил без труда полный курс средневекового высшего образования.Андроник хотел, чтобы умный и прилежный юноша посвятил себя государственной деятельности, но Григорий удалился на святую гохру Афон, едва достигнув 20 лет, и принял постриг.Богословские труды будущий святой начал писать в 1336 году. Константинопольский Собор в 1341-м утвердил положение Григория Паламы, направленное против учения монаха Варлаама, о том, что Господь за подвиг поста и молитвы озаряет верующих Божественным Фаворским Светом.Патриарх Иоанн XIV, сторонник учения Варлаама, отлучил Григория от церкви в 1344 году и заключил в темницу. Через три года, после смерти Патриарха, святого освободили и возвели в сан архиепископа Солунского.В одну из поездок архипастыря в Константинополь византийскую галеру захватили турки, и в течение года он находился в плену, ожидая выкупа. Святой Григорий, вернувшись в Солунь, несколько лет управлял паствой. Скончался святитель мирно в 1359-м.ИмениныПо церковному календарю 27 ноября именины отмечают Анна, Федора, Александр, Алексей, Аристарх, Виктор, Василий, Гавриил, Григорий, Георгий, Дмитрий, Константин, Николай, Михаил, Петр, Порфирий, Сергей, Федор и Филипп.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , религия , календарь религиозных праздников