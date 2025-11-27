https://sputnik-georgia.ru/20251127/profuchilischa-v-gruzii-smogut-prodavat-svoyu-produktsiyu-295959694.html

Профучилища в Грузии смогут продавать свою продукцию

Ожидается, что новшество будет способствовать развитию предпринимательских навыков у студентов и положительно скажется на показателях их трудоустройства 27.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Часть профессиональных училищ Грузии сможет получать прибыль от продажи продукции, сделанной учащимися, соответствующие поправки в закон "О профессиональном образовании" утверждены в первом чтении. Разрешение распространится лишь на профессиональные училища, учрежденные государством или с его участием. По проекту, они смогут продавать продукцию, созданную в процессе соответствующей образовательной деятельности, а также осуществлять вспомогательную предпринимательскую деятельность, предусмотренную уставом.Согласно пояснительной записке к законопроекту, изменение окажет значительное положительное влияние на экономическую устойчивость и рынок труда. "Учреждения увеличат свои доходы, что снизит потребность в государственном финансировании и обеспечит дополнительные ресурсы для институционального развития", – сказано в пояснительной записке. По мнению авторов проекта, реализация продукции будет способствовать развитию предпринимательских и трудовых навыков у студентов и положительно скажется на показателях трудоустройства и самозанятости выпускников, повысит их конкурентоспособность и мотивацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

