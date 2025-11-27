https://sputnik-georgia.ru/20251127/putin-plan-ssha-po-ukraine-mozhet-stat-osnovoy-dogovorennostey-295975640.html

Путин: план США по Украине может стать основой договоренностей

Путин: план США по Украине может стать основой договоренностей

Sputnik Грузия

Президент России заявил о положительной динамике на фронте для ВС РФ по всем направлениям 27.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-27T17:54+0400

2025-11-27T17:54+0400

2025-11-27T19:29+0400

россия

в мире

политика

европа

украина

сша

владимир путин

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/1b/293943349_0:0:2919:1643_1920x0_80_0_0_928f8f1ce5e8739550e3021598a18db5.jpg

ТБИЛИСИ, 27 ноя – Sputnik. Российская сторона получила американский план урегулирования ситуации на Украине из 28 пунктов; в целом он может быть положен в основу будущих договоренностей, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке."В целом мы согласны, что это (план США – Sputnik) может быть положено в основу будущих договоренностей. Но было бы с моей стороны невежливо сейчас говорить о каких-то окончательных вариантах, поскольку их и нет. А некоторые вещи носят принципиальный характер", – сказал Путин.Нужна дискуссияПри этом, по словам российского лидера, в Кремле видят, что американская сторона где-то учитывает российскую позицию.При этом Путин отметил, что в любом случае, необходимо обсуждение вопроса по мирному урегулированию украинского вопроса."Где-то нам точно нужно садиться и серьезно обсуждать, нужно все положить на дипломатический язык", – сказал Путин.Жулики в ЕвропеРоссийский лидер добавил, что если Европа так запугала своих граждан какой-то мифической российской угрозой, и требует отдельного пункта по этому вопросу, то Москва готова зафиксировать пункт о том, что Россия не собирается проявлять агрессию в отношении ЕС.Он не исключил, что европейские политики милитаристской антироссийской риторикой хотят заработать себе баллы."То ли они на этом фоне стараются поднять свои внутриполитические рейтинги, имея в виду плачевное состояние экономики и социальной сферы. Но трудно сказать, чем они руководствовались. Это полная чушь, это ложь прямая. Но тем ее менее, если они напугали своих граждан и те хотят услышать, что мы не собираемся (нападать), и у нас в планах нет никаких агрессивных планов в отношении Европы, пожалуйста, мы может это зафиксировать как угодно", ― сказал Путин.Динамика положительнаяПрезидент России заявил о положительной динамике на фронте для ВС РФ по всем направлениям, отметив большие потери противника."По всем направлениям (для российских войск – Sputnik) сохраняется позитивная динамика", – сказал глава российского государства.Также президент РФ отметил увеличение разрыва между потерями ВСУ и числом военнослужащих, отправляемых Киевом в зону боевых действий."Самая главная проблема для противника заключается в том, что у них растет разрыв между потерями и количеством военнослужащих, которое они в состоянии направлять на линию боевого соприкосновения", – сказал он.Причем, подчеркнул Путин, мобилизация на Украине носит насильственный характер.Сворачивание фронта для Украины неизбежноРоссийский лидер подчеркнул, что сворачивание фронта для Киев является неизбежным, если на других его участках повторится ситуация в Купянске.Говоря об успехах ВС РФ, он, в частности, отметил, что армия России уже подошла на 1,5 километра к городу Гуляйполе, а войска группировки "Восток" проломили оборону противника и быстро продвигаются на границе Запорожской и Днепропетровской областей.На сегодняшний день почти полностью в руках российских войск Волчанск и очень непростая для ВСУ сложилась ситуация в Северске, добавил Путин.Он подчеркнул, что если все, что произошло в Купянске, будет происходить и на названных им участках, "то сворачивание фронта будет неизбежно".В этой связи Путин отметил, что, по словам российских командиров, что отдельные военнослужащие ВСУ на левом берегу реки Оскол, где заблокировано 15 батальонов противника, "уже выглядят как бомжи".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

европа

украина

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, политика, европа, украина, сша, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины