Развитие дорожной инфраструктуры Грузии как части транспортной сети ЕС – министр

Инвестиции в транспортную инфраструктуру Грузию синхронизированы и полностью совместимы с более широкой европейской сетью, заявила министр 27.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Расширение Трансевропейской транспортной сети (TEN-T) включает ключевые железнодорожные, портовые и логистические проекты Грузии, совместимые с транспортной сетью ЕС, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили. Министр приняла участие в панельной дискуссии, состоявшейся в рамках инвестиционного форума в столице Узбекистана – Ташкенте, которая была посвящена развитию связности в Центральной Азии, на Южном Кавказе и в Черноморском регионе. По ее словам, в результате инвестиции в Грузию синхронизированы и полностью совместимы с более широкой европейской сетью, и роль Грузии в инициативе ЕС Global Gateway однозначна. "Позиционируя Черное море как стратегические ворота, защищая транзитные пути и содействуя торговле, Грузия укрепляет устойчивость всего европейского и азиатского континентов, превращаясь из транзитной страны в связующий узел, – отметила Квривишвили. Как заявила глава Минэкономики, Грузия осуществила значительные государственные инвестиции в транспортную инфраструктуру, что существенно сократило как время транспортировки, так и время в пути, а также повысило безопасность дорожного движения. Квривишвили акцентировала внимание на нескольких крупных проектах. Среди них – автомагистраль Восток-Запад, более 70% которой уже введено в эксплуатацию. "В следующем году подвижной состав железной дороги будет расширен для удовлетворения растущего спроса на транзитные и экспортные грузы. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) также находится на завершающем этапе строительства. Ее полная эксплуатация планируется к концу этого года", – отметила Квривишвили. По ее словам, проект обеспечит беспрепятственное и эффективное сообщение между Грузией, Азербайджаном и Турцией, а также по всему коридору. Кроме того, министр назвала развитие глубоководного порта Анаклия на западе Грузии еще одним стратегическим проектом. По ее словам, порт Анаклия будет обслуживать крупные контейнеровозы и станет ключевым морским узлом для транзита между Европой и Азией. Квривишвили приняла участие во Втором форуме инвесторов Транскаспийского транспортного коридора и связности, в рамках инициативы Евросоюза Global Gateway вместе с грузинской делегацией. Цель форума – укрепить сотрудничество ЕС со странами-партнерами вдоль Транскаспийского транспортного коридора для развития транспортных связей между Европой и Азией. Форум открыли заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев и министр транспорта Илхом Махкамов, а также еврокомиссар по международному партнерству Йозеф Сикела и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

