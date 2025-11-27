Грузия
Развитие дорожной инфраструктуры Грузии как части транспортной сети ЕС – министр
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Расширение Трансевропейской транспортной сети (TEN-T) включает ключевые железнодорожные, портовые и логистические проекты Грузии, совместимые с транспортной сетью ЕС, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили. Министр приняла участие в панельной дискуссии, состоявшейся в рамках инвестиционного форума в столице Узбекистана – Ташкенте, которая была посвящена развитию связности в Центральной Азии, на Южном Кавказе и в Черноморском регионе. По ее словам, в результате инвестиции в Грузию синхронизированы и полностью совместимы с более широкой европейской сетью, и роль Грузии в инициативе ЕС Global Gateway однозначна. "Позиционируя Черное море как стратегические ворота, защищая транзитные пути и содействуя торговле, Грузия укрепляет устойчивость всего европейского и азиатского континентов, превращаясь из транзитной страны в связующий узел, – отметила Квривишвили. Как заявила глава Минэкономики, Грузия осуществила значительные государственные инвестиции в транспортную инфраструктуру, что существенно сократило как время транспортировки, так и время в пути, а также повысило безопасность дорожного движения. Квривишвили акцентировала внимание на нескольких крупных проектах. Среди них – автомагистраль Восток-Запад, более 70% которой уже введено в эксплуатацию. "В следующем году подвижной состав железной дороги будет расширен для удовлетворения растущего спроса на транзитные и экспортные грузы. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) также находится на завершающем этапе строительства. Ее полная эксплуатация планируется к концу этого года", – отметила Квривишвили. По ее словам, проект обеспечит беспрепятственное и эффективное сообщение между Грузией, Азербайджаном и Турцией, а также по всему коридору. Кроме того, министр назвала развитие глубоководного порта Анаклия на западе Грузии еще одним стратегическим проектом. По ее словам, порт Анаклия будет обслуживать крупные контейнеровозы и станет ключевым морским узлом для транзита между Европой и Азией. Квривишвили приняла участие во Втором форуме инвесторов Транскаспийского транспортного коридора и связности, в рамках инициативы Евросоюза Global Gateway вместе с грузинской делегацией. Цель форума – укрепить сотрудничество ЕС со странами-партнерами вдоль Транскаспийского транспортного коридора для развития транспортных связей между Европой и Азией. Форум открыли заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев и министр транспорта Илхом Махкамов, а также еврокомиссар по международному партнерству Йозеф Сикела и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
20:57 27.11.2025 (обновлено: 21:07 27.11.2025)
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Расширение Трансевропейской транспортной сети (TEN-T) включает ключевые железнодорожные, портовые и логистические проекты Грузии, совместимые с транспортной сетью ЕС, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.
Министр приняла участие в панельной дискуссии, состоявшейся в рамках инвестиционного форума в столице Узбекистана – Ташкенте, которая была посвящена развитию связности в Центральной Азии, на Южном Кавказе и в Черноморском регионе.

"Наша повестка дня в сферах транспорта и связи четко сформулирована и подкреплена инициативами ЕС. Расширение Трансевропейской транспортной сети (TEN-T) включает ключевые железнодорожные, портовые и логистические проекты в Грузии, совместимые с транспортной сетью ЕС", – заявила Квривишвили.

По ее словам, в результате инвестиции в Грузию синхронизированы и полностью совместимы с более широкой европейской сетью, и роль Грузии в инициативе ЕС Global Gateway однозначна.
Global Gateway – европейская стратегия развития высокотехнологичных, экологичных и безопасных глобальных связей в таких сферах, как цифровизация, энергетика, транспорт, здравоохранение, образование и исследования, запущенная 1 декабря 2021 года Европейской Комиссией и Верховным Представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
"Позиционируя Черное море как стратегические ворота, защищая транзитные пути и содействуя торговле, Грузия укрепляет устойчивость всего европейского и азиатского континентов, превращаясь из транзитной страны в связующий узел, – отметила Квривишвили.
Как заявила глава Минэкономики, Грузия осуществила значительные государственные инвестиции в транспортную инфраструктуру, что существенно сократило как время транспортировки, так и время в пути, а также повысило безопасность дорожного движения.
Квривишвили акцентировала внимание на нескольких крупных проектах. Среди них – автомагистраль Восток-Запад, более 70% которой уже введено в эксплуатацию.
Другим значимым проектом министр назвала модернизацию главной линии Грузинской железной дороги, что привело к увеличению пропускной способности и сокращению времени в пути. В частности, время перевозки контейнеровозом сократилось с 24 до 12 часов, что способствовало более эффективной, ускоренной и надежной транспортировке грузов вдоль коридора Восток-Запад.
"В следующем году подвижной состав железной дороги будет расширен для удовлетворения растущего спроса на транзитные и экспортные грузы. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) также находится на завершающем этапе строительства. Ее полная эксплуатация планируется к концу этого года", – отметила Квривишвили.
По ее словам, проект обеспечит беспрепятственное и эффективное сообщение между Грузией, Азербайджаном и Турцией, а также по всему коридору.
Кроме того, министр назвала развитие глубоководного порта Анаклия на западе Грузии еще одним стратегическим проектом. По ее словам, порт Анаклия будет обслуживать крупные контейнеровозы и станет ключевым морским узлом для транзита между Европой и Азией.

"Этот проект дополнительно подкрепляется расширением паромного сообщения с портами ЕС, включая Констанцу, Бургас и Варну, а также развитием логистических зон и сухих портов для содействия мультимодальным операциям", – отметила она.

Квривишвили приняла участие во Втором форуме инвесторов Транскаспийского транспортного коридора и связности, в рамках инициативы Евросоюза Global Gateway вместе с грузинской делегацией. Цель форума – укрепить сотрудничество ЕС со странами-партнерами вдоль Транскаспийского транспортного коридора для развития транспортных связей между Европой и Азией.
Форум открыли заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев и министр транспорта Илхом Махкамов, а также еврокомиссар по международному партнерству Йозеф Сикела и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
