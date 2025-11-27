https://sputnik-georgia.ru/20251127/razyskivaemyy-interpolom-grazhdanin-turtsii-zaderzhan-v-adzharii-295969619.html

Разыскиваемый Интерполом гражданин Турции задержан в Аджарии

27.11.2025

ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Полиция черноморского курортного города Кобулети задержала 34-летнего гражданина Турции, который находился в розыске по красному циркуляру Интерпола, говорится в сообщении МВД. Осужденный разыскивался Интерполом с 17 октября 2025 года по обвинению в умышленном убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенных на территории Турции. В настоящее время в отношении задержанного проводятся предэкстрадиционные процедуры, предусмотренные грузинским законодательством. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

