https://sputnik-georgia.ru/20251127/sgb-gruzii-raskrylo-prestupnuyu-skhemu-izgotovleniya-poddelnykh-dokumentov-grazhdanam-turtsii-295970200.html

СГБ Грузии раскрыло преступную схему изготовления поддельных документов гражданам Турции

СГБ Грузии раскрыло преступную схему изготовления поддельных документов гражданам Турции

Sputnik Грузия

Задержания провели в рамках продолжающегося расследования уголовного дела, которое ведет департамент контрразведки 27.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-27T16:56+0400

2025-11-27T16:56+0400

2025-11-27T16:56+0400

происшествия

грузия

новости

турция

тбилиси

сгб

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23370/57/233705793_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_2d914442f43ebdfc2b12ab970f4eb5f8.jpg

ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии задержала четырех человек: гражданина Турции и трех граждан Грузии, обвиняемых в организации схемы по изготовлению поддельных документов для получения вида на жительство в Грузии, сообщили в пресс-службе ведомства. Следствие установило, что они подделали документы для шестнадцати граждан Турции, чтобы те могли подать их в Агентство развития государственных услуг Минюста Грузии для получения вида на жительство. Участники преступной схемы (бухгалтеры, переводчики и другие сотрудники, связанные с конкретными компаниями), использовали персональные данные директоров этих фирм. Не ставя руководство в известность, они подписывали фиктивные трудовые договоры от их имени, якобы граждане Турции были трудоустроены в этих компаниях. Всем фигурантам предъявлено обвинение по статье "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов". Им грозит до трех лет лишения свободы. Задержания провели в рамках продолжающегося расследования уголовного дела, которое ведет департамент контрразведки. По данным СГБ, у задержанного гражданина Турции в наличии и грузинское гражданство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

турция

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, турция, тбилиси, сгб