https://sputnik-georgia.ru/20251127/sgb-gruzii-raskrylo-prestupnuyu-skhemu-izgotovleniya-poddelnykh-dokumentov-grazhdanam-turtsii-295970200.html
СГБ Грузии раскрыло преступную схему изготовления поддельных документов гражданам Турции
СГБ Грузии раскрыло преступную схему изготовления поддельных документов гражданам Турции
Sputnik Грузия
Задержания провели в рамках продолжающегося расследования уголовного дела, которое ведет департамент контрразведки 27.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-27T16:56+0400
2025-11-27T16:56+0400
2025-11-27T16:56+0400
происшествия
грузия
новости
турция
тбилиси
сгб
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23370/57/233705793_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_2d914442f43ebdfc2b12ab970f4eb5f8.jpg
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии задержала четырех человек: гражданина Турции и трех граждан Грузии, обвиняемых в организации схемы по изготовлению поддельных документов для получения вида на жительство в Грузии, сообщили в пресс-службе ведомства. Следствие установило, что они подделали документы для шестнадцати граждан Турции, чтобы те могли подать их в Агентство развития государственных услуг Минюста Грузии для получения вида на жительство. Участники преступной схемы (бухгалтеры, переводчики и другие сотрудники, связанные с конкретными компаниями), использовали персональные данные директоров этих фирм. Не ставя руководство в известность, они подписывали фиктивные трудовые договоры от их имени, якобы граждане Турции были трудоустроены в этих компаниях. Всем фигурантам предъявлено обвинение по статье "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов". Им грозит до трех лет лишения свободы. Задержания провели в рамках продолжающегося расследования уголовного дела, которое ведет департамент контрразведки. По данным СГБ, у задержанного гражданина Турции в наличии и грузинское гражданство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
турция
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23370/57/233705793_82:0:1415:1000_1920x0_80_0_0_c1ef6e675a16df03c1b80e6efaa2c9b1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, турция, тбилиси, сгб
происшествия, грузия, новости, турция, тбилиси, сгб
СГБ Грузии раскрыло преступную схему изготовления поддельных документов гражданам Турции
Задержания провели в рамках продолжающегося расследования уголовного дела, которое ведет департамент контрразведки
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии задержала четырех человек: гражданина Турции и трех граждан Грузии, обвиняемых в организации схемы по изготовлению поддельных документов для получения вида на жительство в Грузии, сообщили в пресс-службе ведомства.
Следствие установило, что они подделали документы для шестнадцати граждан Турции, чтобы те могли подать их в Агентство развития государственных услуг Минюста Грузии для получения вида на жительство.
Участники преступной схемы (бухгалтеры, переводчики и другие сотрудники, связанные с конкретными компаниями), использовали персональные данные директоров этих фирм. Не ставя руководство в известность, они подписывали фиктивные трудовые договоры от их имени, якобы граждане Турции были трудоустроены в этих компаниях.
Всем фигурантам предъявлено обвинение по статье "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов". Им грозит до трех лет лишения свободы.
Задержания провели в рамках продолжающегося расследования уголовного дела, которое ведет департамент контрразведки. По данным СГБ, у задержанного гражданина Турции в наличии и грузинское гражданство.