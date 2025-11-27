https://sputnik-georgia.ru/20251127/teper-uzhe-ofitsialno-v-pasportakh-grazhdan-gruzii-poyavyatsya-otpechatki-paltsev--295968903.html

Теперь уже официально: в паспортах граждан Грузии появятся отпечатки пальцев

Sputnik Грузия

27.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил новые правила выдачи паспортов и удостоверений личности, согласно которым в документах появятся отпечатки пальцев.После вступления в силу поправок к существующей информации на удостоверении личности, удостоверении вида на временное или постоянное жительство и паспортах граждан Грузии будут добавлены отпечатки пальцев владельца.На данный момент удостоверения личности содержат информацию о имени, фамилии, дате рождения, месте рождения и об органе, выдающем паспорт. Кроме того, у каждого гражданина Грузии и получившего вид на жительство есть специальный уникальный личный номер, к которому привязывается личная информация граждан – в том числе банковские счета, автомобильные права и информация о собственности.После вступления в силу поправок, на документы будет добавлен QR-код, содержащий всю вышеуказанную информацию, и данные об отпечатках пальцев.В 2024 году парламент Грузии принял решение о создании единого банка дактилоскопических данных. Информация об отпечатках пальцев, как и другая личная информация, является конфиденциальной и разглашению не подлежит.Документы в Грузии можно получить в любом Доме юстиции или филиале Агентства гражданского обслуживания, вне зависимости от места проживания и регистрации. Никаких документов или фотографий дополнительно предоставлять не надо.Только тем, кто берет удостоверение в первый раз, нужно свидетельство о рождении. Фотографии на документы делаются в электронном виде на месте.Документы выдаются максимум на 10-й рабочий день с момента подачи заявления. Процесс можно ускорить и получить все в тот же день. Стоимость удостоверения личности – от 60 до 150 лари, в зависимости от срока изготовления. Стоимость паспорта – от 150 до 350 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

