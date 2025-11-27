https://sputnik-georgia.ru/20251127/v-gruzii-podorozhayut-importirovannye-sigarety---295968560.html

В Грузии подорожают импортированные сигареты

В Грузии подорожают импортированные сигареты

27.11.2025

ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Парламент Грузии утвердил в третьем, окончательном чтении поправки в Налоговый кодекс о повышении акциза на импортированные сигареты с 1 января 2025 года, а также снижении акциза на сигареты местного производства. Согласно поправкам, акциз на импортированные сигареты вырастет с 1,9 до 2,75 лари за пачку, а вот на сигареты местного производства при объеме меньше 35 миллионов пачек в год акциз снизится с 1,9 до 1,3 лари.Авторы законопроекта поясняют изменение акциза поддержкой местного производителя. На остальную продукцию акциз останется неизменным.Проект поправок вступит в силу с 1 января 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

