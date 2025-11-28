"Черная пятница": как в Грузии появилась новая традиция – видео

https://sputnik-georgia.ru/20251128/chernaya-pyatnitsa-kak-v-gruzii-poyavilas-novaya-traditsiya---video-295980149.html

Объявления о "Черной пятнице" в Грузии теперь появляются в рекламе любого уважающего себя магазина. Но мало кто помнит, когда появилась эта акция и почему. Традиция возникла в США еще в XIX веке – с пятницы после Дня благодарения начинался традиционный рождественский сезон распродаж.Несмотря на то, что у Грузии нет своих традиций празднования "Черной пятницы", интерес к распродажам ежегодно растет. Это связано с развитием интернет-торговли и ростом числа международных брендов, представленных в стране, а также интересом со стороны жителей, которые уже привыкли, что в конце ноября наступает время выгодных покупок.

