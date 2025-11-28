https://sputnik-georgia.ru/20251128/chto-my-edim-v-odnoy-iz-shkol-tbilisi-zakryli-bufet-295989851.html

Что мы едим? В одной из школ Тбилиси закрыли буфет

Что мы едим? В одной из школ Тбилиси закрыли буфет

Sputnik Грузия

В буфете школы было выявлено нарушение гигиенических норм 28.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-28T22:44+0400

2025-11-28T22:44+0400

2025-11-28T22:44+0400

грузия

новости

общество

национальное агентство продовольствия грузии

что мы едим?

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24038/28/240382812_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_31822e18e004cee568243ae604be6667.jpg

ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. В государственной школе №24 в Тбилиси закрыли школьный буфет из-за нарушения норм гигиены, говорится в сообщении Национального агентства продовольствия. По данным агентства, на основании обращения, на объекте питания ООО "Сиса" государственной школы в центральном Чугуретском районе была осуществлена внеплановая проверка, и было выявлено нарушение гигиенических норм. Объект питания был оштрафован и закрыт. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов продолжает проверку пунктов питания в школах и дошкольных учреждениях и призывает заинтересованных лиц обращаться на горячую линию при подозрении на нарушения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, что мы едим?