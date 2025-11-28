https://sputnik-georgia.ru/20251128/chto-my-edim-v-odnoy-iz-shkol-tbilisi-zakryli-bufet-295989851.html
Что мы едим? В одной из школ Тбилиси закрыли буфет
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. В государственной школе №24 в Тбилиси закрыли школьный буфет из-за нарушения норм гигиены, говорится в сообщении Национального агентства продовольствия. По данным агентства, на основании обращения, на объекте питания ООО "Сиса" государственной школы в центральном Чугуретском районе была осуществлена внеплановая проверка, и было выявлено нарушение гигиенических норм. Объект питания был оштрафован и закрыт. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов продолжает проверку пунктов питания в школах и дошкольных учреждениях и призывает заинтересованных лиц обращаться на горячую линию при подозрении на нарушения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
