https://sputnik-georgia.ru/20251128/dolzhny-li-grazhdane-ne-prozhivayuschie-v-strane-imet-pravo-golosovat-za-rubezhom-na-vyborakh-295982469.html

Должны ли граждане, не проживающие в стране, иметь право голосовать за рубежом на выборах?

Должны ли граждане, не проживающие в стране, иметь право голосовать за рубежом на выборах?

Sputnik Грузия

Правительство "Грузинской мечты" поддержало в первом чтении поправки к Избирательному кодексу страны, запрещающие гражданам голосовать за рубежом на... 28.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-28T13:10+0400

2025-11-28T13:10+0400

2025-11-28T13:10+0400

политика

грузия

новости

опрос sputnik грузия

опрос на сайте

выборы

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/1c/295982111_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_d1a27a17d88be98bf08faece51ab6812.png

Правительство "Грузинской мечты" поддержало в первом чтении поправки к Избирательному кодексу страны, запрещающие гражданам голосовать за рубежом на парламентских выборах. Согласно инициативе, для участия в выборах гражданин будет обязан вернуться в Грузию и проголосовать непосредственно на территории государства.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, поддерживают ли они такой подход.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, выборы, инфографика