Должны ли граждане, не проживающие в стране, иметь право голосовать за рубежом на выборах?
2025
Правительство "Грузинской мечты" поддержало в первом чтении поправки к Избирательному кодексу страны, запрещающие гражданам голосовать за рубежом на парламентских выборах. Согласно инициативе, для участия в выборах гражданин будет обязан вернуться в Грузию и проголосовать непосредственно на территории государства.
Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, поддерживают ли они такой подход.