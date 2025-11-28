Грузия
Должны ли граждане, не проживающие в стране, иметь право голосовать за рубежом на выборах?
Должны ли граждане, не проживающие в стране, иметь право голосовать за рубежом на выборах?
Правительство "Грузинской мечты" поддержало в первом чтении поправки к Избирательному кодексу страны, запрещающие гражданам голосовать за рубежом на парламентских выборах.
2025-11-28T13:10+0400
2025-11-28T13:10+0400
Правительство "Грузинской мечты" поддержало в первом чтении поправки к Избирательному кодексу страны, запрещающие гражданам голосовать за рубежом на парламентских выборах. Согласно инициативе, для участия в выборах гражданин будет обязан вернуться в Грузию и проголосовать непосредственно на территории государства.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, поддерживают ли они такой подход.
Новости
Должны ли граждане, не проживающие в стране, иметь право голосовать за рубежом на выборах?

13:10 28.11.2025
Должны ли граждане, не проживающие в стране, иметь право голосовать за рубежом на выборах
Правительство "Грузинской мечты" поддержало в первом чтении поправки к Избирательному кодексу страны, запрещающие гражданам голосовать за рубежом на парламентских выборах. Согласно инициативе, для участия в выборах гражданин будет обязан вернуться в Грузию и проголосовать непосредственно на территории государства.
Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, поддерживают ли они такой подход.
