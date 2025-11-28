https://sputnik-georgia.ru/20251128/gruziya-gotovitsya-prinyat-detskoe-evrovidenie-2025-295979502.html

Грузия готовится принять Детское "Евровидение-2025"

В прошлом году победу Грузии на детском конкурсе песни "Евровидение" принес 11-летний Андриа Путкарадзе

ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Грузия во второй раз готовится принять детский конкурс песни "Евровидение-2025", финал которого состоится 13 декабря в Тбилиси. В конкурсе примут участие представители 18 европейских стран, среди них – представительница Грузии, 10-летняя Анита Абгарян. Начало в 20:00. По словам генерального директора Первого канала Грузии Тинатин Бердзенишвили, подготовка идет полным ходом. Как заявила министр культуры Грузии Тинатин Рухадзе, для страны большая честь, что детский конкурс песни "Евровидение" проводится в Грузии уже во второй раз. "Я рада, что у Грузии такой результат на Детском "Евровидении", как ни у одной другой страны. О таланте наших детей говорит весь мир. Конечно, мы очень гордимся, что детское "Евровидение" проходит в Грузии уже во второй раз... Для страны это развивающийся туризм, устойчивое и непрерывное развитие экономики. Все это взаимосвязано, и, естественно, правительство Грузии поддерживает развитие и прогресс", – сказала Рухадзе. Продажа билетов на финал конкурса начнется 1 декабря в 14:00. Впервые конкурс прошел в Тбилиси в 2017 году. Грузия является самой успешной страной-участницей за всю историю детского "Евровидения" – она выиграла конкурс четыре раза с 2007 года. В прошлом году победу Грузии на детском конкурсе песни "Евровидение" принес 11-летний Андриа Путкарадзе. Он набрал наивысшие, рекордные 239 очков за всю историю конкурса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

