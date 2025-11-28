https://sputnik-georgia.ru/20251128/iz-gruzii-prodolzhayut-vydvoryat-nelegalov--poslednie-dannye-295981535.html

Из Грузии продолжают выдворять нелегалов – последние данные

С начала года из страны выдворили уже более тысячи нелегалов 28.11.2025

ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Департамент миграции МВД Грузии за последние несколько дней депортировал 33 иностранцев, находившихся в стране нелегально, сообщили в ведомстве.В частности, из страны выдворили граждан Индии, Ганы, Нигерии, Ирана, Пакистана, Туниса, Кении, Йемена, Египта, Турции, Китая, Марокко и Бангладеш. В соответствии с действующим законодательством, выдворенным лицам запретили въезд в страну.С начала года из страны выдворили уже более тысячи нелегалов. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну.По новым правилам, если иностранец просрочил срок пребывания в Грузии до трех месяцев, ему придется заплатить штраф в размере 1 тысячи лари ($370), и ему будет запрещен въезд в Грузию в течение полугода.Если же иностранец находился в стране нелегально от трех месяцев до года, ему придется выплатить штраф в 2 тысячи лари ($740), и ему будет запрещен въезд в Грузию в течение двух лет.За нелегальное нахождение в стране более одного года штраф составит 3 тысячи лари ($1 111), вместо 360 лари ($133), с запретом въезда в страну в течение трех лет.Содействие нелегальному нахождению в Грузии иностранцев будет караться для физических лиц и компаний штрафом в размере 2 тысяч лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

