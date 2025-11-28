https://sputnik-georgia.ru/20251128/kak-izmenilis-tseny-na-promyshlennuyu-produktsiyu-v-gruzii--novaya-statistika-295974880.html

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика

В октябре 2025 года по сравнению с сентябрем цены на промышленную продукцию выросли на 1,1%

экономика

грузия

новости

промышленность

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в октябре 2025 года вырос на 5,6% по сравнению с октябрем 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлиял рост цен в перерабатывающей промышленности – на 3,9%, при этом цены на продовольствие выросли на 9,7%, а в горнодобывающей промышленности – на 21,7%.В октябре 2025 года по сравнению с сентябрем цены на промышленную продукцию выросли на 1,1%.Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в октябре на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.При этом цены в горнодобывающей промышленности снизились на 4,1%, а в перерабатывающей – выросли на 4,6%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в октябре вырос на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 29,3%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 2,6%.Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 1,5%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 1,4%, в том числе продукты питания – на 11,9%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в октябре 2025 года составил 5,2% при целевом показателе 3%. В октябре 2025 года по сравнению с сентябрем 2025 уровень инфляции составил 0,6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

