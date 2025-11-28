https://sputnik-georgia.ru/20251128/kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-gruzii-na-vykhodnye--prognoz-sinoptikov-295986431.html

Какая погода ожидается в Грузии на выходные – прогноз синоптиков

Какая погода ожидается в Грузии на выходные – прогноз синоптиков

Sputnik Грузия

В Тбилиси ожидается ясная погода, температура воздуха днем +13...+15 градусов 28.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-28T19:53+0400

2025-11-28T19:53+0400

2025-11-28T19:53+0400

погода

грузия

новости

национальное агентство окружающей среды

прогноз погоды в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23754/58/237545809_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_ba32d342f807550a479b9bd673f5b8e8.jpg

ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Относительно теплая погода с осадками ожидается на большей части территории Грузии до 30 ноября, 1 декабря местами ожидаются дожди, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси ожидается ясная погода, температура воздуха днем +13...+15 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) в выходные дни будет без осадков, однако 1 декабря пойдет дождь. Температура воздуха днем +14...+16 градусов. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) также 1 декабря ожидаются осадки. На выходные будет ясно. Температура воздуха +13...+15 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, Рикотский перевал) в выходные дни тоже будет тепло, а вот 1 декабря погода испортится. Днем температура воздуха составит +11...+13 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) ожидается снег 1 декабря, до этого будет ясно. Днем температура воздуха составит +6...+8 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 1 декабря ожидаются дожди, а вот на выходные будет тепло. Днем температура воздуха составит +14...+16 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) 1 декабря также ожидается кратковременный дождь, а на выходные – без осадков. Днем температура воздуха составит +15...+17 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) также будут теплые выходные дни и дождливо 1 декабря. Температура воздуха днем +11...+13 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) 1 декабря уже пойдет снег, а выходные будут ясными и солнечными. Температура воздуха днем +3...+5 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии