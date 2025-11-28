https://sputnik-georgia.ru/20251128/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-28-noyabrya-2025-295974613.html

Какой сегодня церковный праздник: 28 ноября 2025

Какой сегодня церковный праздник: 28 ноября 2025

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 28 ноября отмечают день памяти святых Гурия, Самона, Авива, Елпидия, Маркелла, Евстохия, Паисия и других 28.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-28T01:01+0400

2025-11-28T01:01+0400

2025-11-28T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/09/250568775_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad856df653a3e5699d516e942c6fabdd.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Гурий, Самон и АвивПо церковному календарю 28 ноября поминают мучеников Гурия, Самона и Авива, пострадавших за веру во время правления Диоклетиана (284-305) и Максимиана (305-311).Во время преследования христиан в городе Едессе схватили двух друзей-проповедников, Гурия и Самона. За отказ поклониться языческим идолам исповедников подвергли жестоким пыткам, а затем обезглавили.Через много лет, когда преследовали христиан при последнем императоре-язычнике Ликинии (311-324), Авив (диакон Едесской церкви) сам пришел к палачам и открыто исповедал христианскую веру.Мученика приговорили к сожжению, и когда огонь погас, тело cвятого Авива родственники обрели неповрежденным. Произошло это в 322 году. Его похоронили рядом со cвятыми Гурием и Самоном.Елпидий, Маркелл и ЕвстохийПо церковному календарю 28 ноября поминают мучеников Елпидия, Маркелла и Евстохия, пострадавших за веру при Юлиане Отступнике (361-363).При императорском дворе cвятой Елпидий был важным сановником. Его как христианина предали царскому суду вместе со cвятыми Маркеллом и Евстохием. Мучеников после жестоких пыток бросили в огонь, где они и скончались.На месте, где похоронили останки мучеников, было чудесное явление Господа с сонмом Ангелов, Который воскресил Елпидия. Император, не поверив в чудо, вновь приказал пытать мученика, во время чего по молитве cвятого в прах рассыпались языческие идолы, стоявшие неподалеку.Более шести тысяч идолопоклонников, видевших чудо, обратились в истинную веру. А мученика сожгли во второй раз по приказу императора.Паисий ВеличковскийПо церковному календарю 28 ноября поминают преподобного Паисия Величковского, архимандрита Нямецкого монастыря в Молдове.Родился будущий святой в семье протоиерея в городе Полтаве в 1722 году. Вести подвижническую жизнь Паисий начал с 17 лет, вступив в Любечскую обитель; он перешел в скит Трейстены в Молдове, а оттуда – в скит Керкул, в котором монахи вели особенно строгую жизнь.Переселившись на гору Афон, преподобный основал там особую монашескую общину – скит Святого Илии. В священный сан он был рукоположен в 1758-м.Преподобный Паисий с 64 монахами в 1763 году переселился в Молдову по просьбе тамошнего правителя для обустройства монашеской жизни в стране и стал настоятелем монастыря Драгомирны.После русско-турецкой войны в 1774-м земля, на которой размещался монастырь, отошла к католической Австрии. Преподобный решил уйти и увести всю братию – 350 человек. Им предоставили бедный и уединенный в горах Секульский монастырь.Преподобный, когда число насельников обители умножилось, переселился с братией в 1779 году в Нямецкий монастырь, оставив часть монахов в Секуле.Паства преподобного со временем умножилась. Среди нее были иноки более чем 10 национальностей, число которых к 1790 году выросло до 10 тысяч человек. Это был самый многолюдный монастырь Восточной православной церкви в то время.В сан архимандрита святого возвели в 1790-м. Прожив 72 года, преподобный мирно скончался в 1794 году.ИмениныПо церковному календарю 28 ноября именины отмечают Гурий, Григорий, Дмитрий, Николай, Никита, Петр, Фома и Филипп.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , календарь религиозных праздников