https://sputnik-georgia.ru/20251128/mvd-gruzii-sdelalo-ofitsialnoe-zayavlenie-o-zaderzhanii-v-tbilisi-grazhdan-rossii-295981374.html

МВД Грузии сделало официальное заявление о задержании в Тбилиси граждан России

МВД Грузии сделало официальное заявление о задержании в Тбилиси граждан России

Sputnik Грузия

Задержанные в настоящее время переведены в изолятор предварительного заключения 28.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-28T18:51+0400

2025-11-28T18:51+0400

2025-11-28T18:51+0400

происшествия

грузия

новости

тбилиси

мвд грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/0b/294119188_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2d6ed340e3f18a7ffa71b3a9914577eb.jpg

ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Граждане России Владимир Дубовский и Алина Савельева были задержаны по обвинению в незаконном групповом пересечении государственной границы Грузии, говорится в заявлении МВД Грузии."Следствием установлено, что обвиняемые в обход пограничного контроля незаконно въехали и незаконно находились на территории Грузии в течение последних трех лет", – говорится в заявлении.По данным МВД, Дубовский и Савельева неоднократно обращались в департамент миграции министерства внутренних дел с просьбой о предоставлении убежища, в чем им было отказано, поскольку они не соответствовали критериям, предъявляемым к лицам, ищущим убежище.„Решение, принятое департаментом миграции в отношении указанных лиц, было обжаловано ими в суде двух инстанций, однако обе инстанции оставили решение в силе", – говорится в заявлении.В ведомстве отмечают, что 12 ноября текущего года суд вынес постановление об аресте обоих граждан, вследствие чего они и были задержаны.Задержанные в настоящее время переведены в изолятор предварительного заключения.Уголовное дело о незаконном пересечении границы предусматривает наказание либо в виде лишения свободы на срок до 5 лет, либо депортацию.СМИ сообщили, что граждане России разыскиваются на родине. Дубовский – по обвинению в терроризме и экстремизме, а Савельева – по уголовной статье о "фейках о российской армии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии