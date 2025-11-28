Новогоднюю иллюминацию в Тбилиси зажгут 12 декабря

https://sputnik-georgia.ru/20251128/novogodnyuyu-illyuminatsiyu-v-tbilisi-zazhgut-12-dekabrya-295979649.html

Мэрия в этом году призывает частные компании и бизнес-сектор к активному участию в процессе украшения города 28.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Торжественное включение новогодней иллюминации в Тбилиси состоится 12 декабря, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. Монтаж новогодней иллюминации уже начался по всему Тбилиси. Главную новогоднюю елку Тбилиси в этом году установят на площади Первой Республики, а не у здания парламента на проспекте Руставели. По словам градоначальника, мэрия в этом году призывает частные компании и бизнес-сектор к активному участию в процессе украшения города. "Важно, чтобы как можно больше компаний приняли участие в новогодних мероприятиях. Вы знаете, что каждый год мы выделяем специальные места, в том числе парки и площади, где предоставляем им возможность разместить новогоднюю иллюминацию. Вместе мы создаем в столице приятное и праздничное новогоднее настроение", – отметил Каладзе. Ранее в мэрии сообщили, что главную новогоднюю елку Тбилиси зажгут 12 декабря. По данным мэрии, с 12 декабря 2025 года по 14 января 2026 года на площади Первой Республики будет открыт "Новогодний городок", или "Новогодняя деревня".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

