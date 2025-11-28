https://sputnik-georgia.ru/20251128/novogodnyuyu-illyuminatsiyu-v-tbilisi-zazhgut-12-dekabrya-295979649.html
Новогоднюю иллюминацию в Тбилиси зажгут 12 декабря
Новогоднюю иллюминацию в Тбилиси зажгут 12 декабря
Sputnik Грузия
Мэрия в этом году призывает частные компании и бизнес-сектор к активному участию в процессе украшения города 28.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-28T11:58+0400
2025-11-28T11:58+0400
2025-11-28T11:58+0400
новости
грузия
общество
каха каладзе
новый год
мэрия тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/1a/285234802_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_c3893132c181b98ed438889a097a7b65.jpg
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Торжественное включение новогодней иллюминации в Тбилиси состоится 12 декабря, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. Монтаж новогодней иллюминации уже начался по всему Тбилиси. Главную новогоднюю елку Тбилиси в этом году установят на площади Первой Республики, а не у здания парламента на проспекте Руставели. По словам градоначальника, мэрия в этом году призывает частные компании и бизнес-сектор к активному участию в процессе украшения города. "Важно, чтобы как можно больше компаний приняли участие в новогодних мероприятиях. Вы знаете, что каждый год мы выделяем специальные места, в том числе парки и площади, где предоставляем им возможность разместить новогоднюю иллюминацию. Вместе мы создаем в столице приятное и праздничное новогоднее настроение", – отметил Каладзе. Ранее в мэрии сообщили, что главную новогоднюю елку Тбилиси зажгут 12 декабря. По данным мэрии, с 12 декабря 2025 года по 14 января 2026 года на площади Первой Республики будет открыт "Новогодний городок", или "Новогодняя деревня".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/1a/285234802_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_0e2f0a7675c54437c07986c488c007bc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, общество, каха каладзе, новый год, мэрия тбилиси
новости, грузия, общество, каха каладзе, новый год, мэрия тбилиси
Новогоднюю иллюминацию в Тбилиси зажгут 12 декабря
Мэрия в этом году призывает частные компании и бизнес-сектор к активному участию в процессе украшения города
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Торжественное включение новогодней иллюминации в Тбилиси состоится 12 декабря, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Монтаж новогодней иллюминации уже начался по всему Тбилиси. Главную новогоднюю елку Тбилиси в этом году установят на площади Первой Республики, а не у здания парламента на проспекте Руставели.
"Мэрия Тбилиси готовится к рождественским и новогодним праздникам. Город уже активно устанавливает иллюминацию, которую торжественно зажгут 12 декабря", – заявил Каладзе.
По словам градоначальника, мэрия в этом году призывает частные компании и бизнес-сектор к активному участию в процессе украшения города.
"Важно, чтобы как можно больше компаний приняли участие в новогодних мероприятиях. Вы знаете, что каждый год мы выделяем специальные места, в том числе парки и площади, где предоставляем им возможность разместить новогоднюю иллюминацию. Вместе мы создаем в столице приятное и праздничное новогоднее настроение", – отметил Каладзе.
Ранее в мэрии сообщили, что главную новогоднюю елку Тбилиси зажгут 12 декабря.
По данным мэрии, с 12 декабря 2025 года по 14 января 2026 года на площади Первой Республики будет открыт "Новогодний городок", или "Новогодняя деревня".