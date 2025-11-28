https://sputnik-georgia.ru/20251128/opponenty-vlasti-gruzii-ne-smogli-dobitsya-rassmotreniya-v-espch-295980946.html
Оппоненты власти Грузии не смогли добиться рассмотрения в ЕСПЧ
Оппоненты власти Грузии не смогли добиться рассмотрения в ЕСПЧ
Sputnik Грузия
По данным Минюста Грузии, ЕСПЧ уделил достаточно внимания рассмотрению реформ судебной реформы в стране 28.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-28T12:52+0400
2025-11-28T12:52+0400
2025-11-28T12:52+0400
политика
грузия
новости
еспч
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24360/85/243608538_0:189:2965:1857_1920x0_80_0_0_600ad0e40fc989eb52f261ce06b26c8a.jpg
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Европейский суд по правам человека разделил правовую позицию министерства юстиции и объявил жалобы по делу "Пирцхалава и Y против Грузии", а также "Гогинашвили против Грузии" неприемлемыми, говорится в сообщении Минюста Грузии.Как говорится в информации министерства юстиции, в рамках упомянутых жалоб заявители утверждали, что один из судей, рассматривавших их дела в Верховном суде, был предвзятым. При этом, по оценке Пирцхалава и Y, судья Ш.Т. не был назначен в соответствии с законом.„Европейский суд по правам человека разделил аргументы министерства юстиции и объявил все три жалобы, касающиеся беспристрастности судьи, неприемлемыми", – отмечается в информации.По данным Минюста, ЕСПЧ рассмотрел реформы, проведенные правительством Грузии с 2012 года с целью оздоровления системы правосудия и уделил внимание таким вопросам, как пожизненное назначение судей, совершенствование процедур назначения и продвижения судей и усиление роли и функциональной независимости Высшего совета юстиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24360/85/243608538_118:0:2847:2047_1920x0_80_0_0_d4b8358a53aaef19e17cc32699356309.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, еспч
политика, грузия, новости, еспч
Оппоненты власти Грузии не смогли добиться рассмотрения в ЕСПЧ
По данным Минюста Грузии, ЕСПЧ уделил достаточно внимания рассмотрению реформ судебной реформы в стране
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Европейский суд по правам человека разделил правовую позицию министерства юстиции и объявил жалобы по делу "Пирцхалава и Y против Грузии", а также "Гогинашвили против Грузии" неприемлемыми, говорится в сообщении Минюста Грузии.
Как говорится в информации министерства юстиции, в рамках упомянутых жалоб заявители утверждали, что один из судей, рассматривавших их дела в Верховном суде, был предвзятым. При этом, по оценке Пирцхалава и Y, судья Ш.Т. не был назначен в соответствии с законом.
„Европейский суд по правам человека разделил аргументы министерства юстиции и объявил все три жалобы, касающиеся беспристрастности судьи, неприемлемыми", – отмечается в информации.
По данным Минюста, ЕСПЧ рассмотрел реформы, проведенные правительством Грузии с 2012 года с целью оздоровления системы правосудия и уделил внимание таким вопросам, как пожизненное назначение судей, совершенствование процедур назначения и продвижения судей и усиление роли и функциональной независимости Высшего совета юстиции.