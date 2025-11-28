https://sputnik-georgia.ru/20251128/opponenty-vlasti-gruzii-ne-smogli-dobitsya-rassmotreniya-v-espch-295980946.html

Оппоненты власти Грузии не смогли добиться рассмотрения в ЕСПЧ

Оппоненты власти Грузии не смогли добиться рассмотрения в ЕСПЧ

28.11.2025

ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Европейский суд по правам человека разделил правовую позицию министерства юстиции и объявил жалобы по делу "Пирцхалава и Y против Грузии", а также "Гогинашвили против Грузии" неприемлемыми, говорится в сообщении Минюста Грузии.Как говорится в информации министерства юстиции, в рамках упомянутых жалоб заявители утверждали, что один из судей, рассматривавших их дела в Верховном суде, был предвзятым. При этом, по оценке Пирцхалава и Y, судья Ш.Т. не был назначен в соответствии с законом.„Европейский суд по правам человека разделил аргументы министерства юстиции и объявил все три жалобы, касающиеся беспристрастности судьи, неприемлемыми", – отмечается в информации.По данным Минюста, ЕСПЧ рассмотрел реформы, проведенные правительством Грузии с 2012 года с целью оздоровления системы правосудия и уделил внимание таким вопросам, как пожизненное назначение судей, совершенствование процедур назначения и продвижения судей и усиление роли и функциональной независимости Высшего совета юстиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

