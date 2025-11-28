Песков: Украину ждут негативные последствия коррупционного скандала

https://sputnik-georgia.ru/20251128/peskov-ukrainu-zhdut-negativnye-posledstviya-korruptsionnogo-skandala-295987678.html
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Коррупционный скандал на Украине повлечет за собой крайне негативные последствия, это очевидно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.На фоне коррупционного скандала на Украине разрастается и политический кризис, расшатывая политическую систему этой страны "во все стороны".Песков отметил, что последствия для Украины от происходящих сейчас в стране событий будут неминуемо разворачиваться по крайне негативному сценарию. Но как конкретно, сказать никто не возьмется."Какие будут последствия? Очевидно, что крайне негативные. Какие именно, я не думаю, что сейчас кто-то может спрогнозировать", – сказал пресс-секретарь Путина.Но он также подчеркнул, что для Украины ситуация очень тяжелая.Ранее стало известно, что утром в пятницу национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у главы офиса Зеленского Андрея Ермака на фоне не утихающего в стране коррупционного скандала.Ермак эту информацию подтвердил, а также сообщил, что оказывает содействие сотрудникам НАБУ и САП. С учетом происходящих на Украине событий, связанных с коррупцией, Варшава потребовала от Киева объяснений.Согласно сообщению Зеленского, Ермак уже написал заявление об отставке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
