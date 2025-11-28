https://sputnik-georgia.ru/20251128/politolog-o-protestakh-bezvize-otnosheniyakh-s-es-i-mifakh-o-rossiyskom-slede-295984464.html

Политолог о протестах, безвизе, отношениях с ЕС и мифах о "российском следе"

Политолог о протестах, безвизе, отношениях с ЕС и мифах о "российском следе"

Sputnik Грузия

Политолог-регионовед Нино Скворцова подвела итоги года, прошедшего после решения премьер-министра Ираклия Кобахидзе отложить открытие переговоров о вступлении... 28.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-28T15:25+0400

2025-11-28T15:25+0400

2025-11-28T15:25+0400

пресс-центр sputnik грузия

мультимедиа

видео

видео-новости из грузии

политика

ираклий кобахидзе

еврокомиссия

россия

грузино-российские отношения

пресс-центр

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/1c/295984276_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_876bd125c130715ada013918182eb20b.jpg

О своих выводах Скворцова рассказала в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Эксперт отмечает, что главной тенденцией последних месяцев стало укрепление позиции правящей партии, которая, по ее словам, "перевела политические споры в юридическую плоскость" и впервые заявила о желании вести диалог с ЕС не только как "сторона под давлением", но как субъект, формулирующий собственные ожидания. Отдельный блок интервью посвящён дискуссии вокруг возможной отмены безвизового режима. Скворцова подчеркивает, что в документах Еврокомиссии речь идет о механизме, применимом сразу ко многим странам, а не только к Грузии. При этом массовая тревога, по ее мнению, стала следствием политической риторики и интерпретаций в СМИ. Отмена безвиза, считает она, "ударила бы по интересам самого ЕС", поэтому такой шаг выглядит маловероятным.Говоря о протестах, которые проходят с прошлого ноября, эксперт отмечает, что эмоциональный накал заметно снизился – в отличие от прошлого года, когда на ситуацию накладывались парламентские выборы и эффект неожиданности. По её оценке, масштаб новых акций вряд ли будет сопоставим с прошлогодними.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, россия, грузино-российские отношения, пресс-центр, видео