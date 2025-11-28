https://sputnik-georgia.ru/20251128/postradaet-sama-polsha--spiker-parlamenta-gruzii-ob-uzhestochenii-vydachi-rabochikh-viz-295989966.html
Пострадает сама Польша – спикер парламента Грузии об ужесточении выдачи рабочих виз
Граждане Грузии с 1 декабря 2025 года больше не смогут пользоваться упрощенной рабочей визой в Польше 28.11.2025
2025-11-28T23:31+0400
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Иммиграционные правила окажут плохое экономическое воздействие на Польшу, потому что туда приезжала рабочая сила, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. По информации посольства Польши, граждане Грузии с 1 декабря 2025 года больше не смогут пользоваться упрощенной рабочей визой в Польше. Что касается тех, кто уже работает, они смогут работать до определенного срока. По его словам, это вопрос внутренней политики государства. "У нас тоже довольно строгая миграционная политика, и поляку не так-то просто приехать к нам на работу. Это их внутренние миграционные вопросы", – сказал Папуашвили, отметив, что и другие страны ЕС ужесточают правила для трудовых мигрантов. Граждане Грузии, по его словам, смогут работать и на родине. Согласно решению правительства Польши, граждане Грузии исключены из списка граждан стран, которые могли получить право на работу в Польше на основании заявления компаний без выдачи заранее рабочей визы. Те граждане, которые уже были трудоустроены, не смогут продлить заключенные контракты по истечении срока.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Граждане Грузии с 1 декабря 2025 года больше не смогут пользоваться упрощенной рабочей визой в Польше
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Иммиграционные правила окажут плохое экономическое воздействие на Польшу, потому что туда приезжала рабочая сила, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
По информации посольства Польши, граждане Грузии с 1 декабря 2025 года больше не смогут пользоваться упрощенной рабочей визой в Польше. Что касается тех, кто уже работает, они смогут работать до определенного срока.
"Это часть миграционной политики Польши. Там было много людей из Грузии, ищущих работу, и для тех стран, откуда большой спрос, они ввели более строгие правила. Это, прежде всего, окажет плохое экономическое воздействие на Польшу, потому что туда приезжала рабочая сила", – сказал Папуашвили.
По его словам, это вопрос внутренней политики государства.
"У нас тоже довольно строгая миграционная политика, и поляку не так-то просто приехать к нам на работу. Это их внутренние миграционные вопросы", – сказал Папуашвили, отметив, что и другие страны ЕС ужесточают правила для трудовых мигрантов.
Граждане Грузии, по его словам, смогут работать и на родине.
"Я не знаю, как Польша собирается удовлетворять спрос на рабочую силу. Что касается граждан Грузии, то в Грузии дефицит, и нам нужна рабочая сила", – сказал Папуашвили.
Согласно решению правительства Польши, граждане Грузии исключены из списка граждан стран, которые могли получить право на работу в Польше на основании заявления компаний без выдачи заранее рабочей визы.
Те граждане, которые уже были трудоустроены, не смогут продлить заключенные контракты по истечении срока.