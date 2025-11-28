https://sputnik-georgia.ru/20251128/postradaet-sama-polsha--spiker-parlamenta-gruzii-ob-uzhestochenii-vydachi-rabochikh-viz-295989966.html

Пострадает сама Польша – спикер парламента Грузии об ужесточении выдачи рабочих виз

Пострадает сама Польша – спикер парламента Грузии об ужесточении выдачи рабочих виз

ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Иммиграционные правила окажут плохое экономическое воздействие на Польшу, потому что туда приезжала рабочая сила, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. По информации посольства Польши, граждане Грузии с 1 декабря 2025 года больше не смогут пользоваться упрощенной рабочей визой в Польше. Что касается тех, кто уже работает, они смогут работать до определенного срока. По его словам, это вопрос внутренней политики государства. "У нас тоже довольно строгая миграционная политика, и поляку не так-то просто приехать к нам на работу. Это их внутренние миграционные вопросы", – сказал Папуашвили, отметив, что и другие страны ЕС ужесточают правила для трудовых мигрантов. Граждане Грузии, по его словам, смогут работать и на родине. Согласно решению правительства Польши, граждане Грузии исключены из списка граждан стран, которые могли получить право на работу в Польше на основании заявления компаний без выдачи заранее рабочей визы. Те граждане, которые уже были трудоустроены, не смогут продлить заключенные контракты по истечении срока.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

