Протест в Тбилиси не имеет оснований – спикер парламента

Грузия будет самой подготовленной к членству в Евросоюзе в 2030 году, заявил политик 28.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Протест оппозиционно настроенной части общества не имеет никаких оснований и является капризом, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. В пятницу, 28 ноября, в столице пройдут протестные акции-марши. Как заявляют организаторы, это будет юбилейной годовщиной начала акций протеста против решения правительства приостановить процесс вступления в ЕС. По его словам, 26 июня 2024 года Брюссель, для того чтобы повлиять на выборы в Грузии, в одностороннем порядке прекратил диалог с правительством Грузии по вопросам вступления в ЕС, и это было не решением правительства Грузии . "То, что прекратилось в июне 2024 года, не могло быть приостановлено в ноябре 2024 года", – отметил Папуашвили. По его словам, в период с 26 октября по 28 ноября некоторые евробюрократы и политики, потерпевшие поражение от грузинского народа, пытались использовать вопрос Евросоюза в качестве оружия шантажа против грузинского народа. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил, что власти приняли решение до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз и отказаться от получения грантов для правительства. По его словам, вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС. За этим решением последовала волна акций протеста в Грузии. Митингующие обвинили правительство в отказе от европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

