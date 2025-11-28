https://sputnik-georgia.ru/20251128/segodnyashnie-aktsii-protesta-uzhe-ne-sravnit-s-proshlogodnimi--politolog-295985037.html

Сегодняшние акции протеста уже не сравнить с прошлогодними – политолог

Сегодняшние протесты в Грузии уже не сравнить с прошлогодними: тогда митинги рождались на эмоциях, на фоне парламентских выборов, которые называли... 28.11.2025

В этом году – меньше накала, меньше сценариев для мобилизации и гораздо меньше людей на улицах, считает политолог-регионовед, эксперт по Южному Кавказу Нино Скворцова.Об этом она рассказала в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Скворцова подчёркивает: ожидать заполненного проспекта Руставели и десятков тысяч демонстрантов вряд ли стоит. По её словам, эмоции больше не доминируют, а политические поводы утратили остроту. Многие участники, говорит эксперт, теперь выбирают не протест, а свои личные дела – вплоть до предстоящей "чёрной пятницы".

