Сегодняшние акции протеста уже не сравнить с прошлогодними – политолог
Сегодняшние акции протеста уже не сравнить с прошлогодними – политолог
28.11.2025
В этом году – меньше накала, меньше сценариев для мобилизации и гораздо меньше людей на улицах, считает политолог-регионовед, эксперт по Южному Кавказу Нино Скворцова.Об этом она рассказала в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Скворцова подчёркивает: ожидать заполненного проспекта Руставели и десятков тысяч демонстрантов вряд ли стоит. По её словам, эмоции больше не доминируют, а политические поводы утратили остроту. Многие участники, говорит эксперт, теперь выбирают не протест, а свои личные дела – вплоть до предстоящей "чёрной пятницы".
В этом году – меньше накала, меньше сценариев для мобилизации и гораздо меньше людей на улицах, считает политолог-регионовед, эксперт по Южному Кавказу Нино Скворцова.
