Тбилиси присоединится к "Географическому диктанту"

Мероприятие пройдет 30 ноября на площадке культурного и образовательного центра "Азбука" 28.11.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Тбилиси присоединится к ежегодной просветительской акции "Географический диктант" Русского географического общества, направленной на популяризацию географических знаний и повышение интереса к географии России, говорится в сообщении Секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии. Мероприятие пройдет 30 ноября на площадке культурного и образовательного центра "Азбука". Принять участие можно пройдя онлайн регистрацию. Также присоединиться к акции можно в режиме онлайн на официальном сайте "Географического диктанта". Всех участников ждут памятные сувениры. В рамках диктанта участникам предлагаются вопросы о географических объектах, явлениях, процессах, а также вопросы, связанные с историей географических открытий и культурой народов России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

